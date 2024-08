“I vertici di Atm sono vicini all’autista aggredito”

La società: "Ci costituiremo parte civile contro l'aggressore. No alle strumentalizzazioni dei sindacati"

MESSINA – “Il presidente, il Cda, il direttore generale e tutti i dirigenti di Atm confermano la vicinanza nei confronti dell’autista che ieri sera ha subito un’aggressione al capolinea di Giampilieri”. Atm si costituirà parte civile nel processo contro l’aggressore. Sottolinea l’azienda, rispondendo a Fit Cisl e Orsa Trasporti: “Atm è sempre disponibile al dialogo con le sigle sindacali, che in alcuni casi, tuttavia, non perdono occasione per strumentalizzare anche situazioni oggettivamente non riconducibili all’azienda. In particolare, si sottolinea come gli autisti, così come il resto del personale, effettuino lavoro straordinario sempre nei limiti previsti dal Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro). E comunque non vengono obbligati a turni di straordinario”.

Continua la nota di Atm: “Nel caso specifico di ieri era stato l’autista stesso a chiedere un turno aggiuntivo. È quindi quasi paradossale quanto sembrano suggerire alcune sigle sindacali, ovvero che la solidarietà all’autista sia dovuta perché in turno straordinario, come se fosse lo straordinario ad alimentare i comportamenti scorretti dei malfattori, tanto che se fosse stato durante il turno normale lo avrebbero invitato al bar a prendere un caffè. È stata peraltro proprio l’azienda, senza alcun sollecito da parte delle due organizzazioni sindacali firmatarie della nota, ad aver implementato i sistemi di videosorveglianza su tutta la flotta Atm”.

“Le immagini raccolte saranno messe a disposizione dell’autorità giudiziaria”

E ancora: “Le immagini raccolte verranno messe a disposizione dell’autorità competente e, una volta esaurite le verifiche, l’azienda si rivarrà nei confronti dell’aggressore per il recupero dei danni subiti. In più ci costituiremo parte civile al fianco del dipendente, sostenendo le spese di un eventuale giudizio in sede penale. La società conferma la massima collaborazione con le forze dell’ordine per stigmatizzare i comportamenti incivili di alcuni soggetti che, incuranti del benessere della collettività, compiono azioni contro la cittadinanza. Il tutto impedendo il corretto transito dei bus e danneggiando i veicoli che svolgono un servizio pubblico essenziale”.

