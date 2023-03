1 e 2 aprile aperti Centro Studi Maria Costa di Messina e Casa Cuseni di Taormina - Tempostretto

La casa della poetessa di Paradiso e il Museo delle belle arti di Taormina. Ecco come prenotarsi

Fino a venerdì 31 marzo è possibile prenotare una visita in una delle oltre 100 case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Fino al 31 marzo è possibile prenotare le visite, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per la prenotazione.

A Messina e provincia aperti il Centro studi Maria Costa, nella frazione di Paradiso, e Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti di Taormina.