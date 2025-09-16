Il 10° Tindari Rally parte da quota record di 136 equipaggi iscritti

La manifestazione in programma dal 19 al 21 settembre sarà 5° round della Coppa Rally di Zona 9 e appuntamento del Campionato Siciliano

GIOIOSA MAREA – Il 10° Tindari Rally registra il primo successo con un elenco iscritti che ha ufficializzato ben 135 presenze. Sono 109 gli iscritti al 10° Tindari Rally, 5° round della Coppa Rally di Zona 9, a cui si aggiungono 26 presenze per il Trofeo Rally Nazionale Autostoriche. Entrambe le gare hanno validità per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche e Moderne. Prima conferma per gli organizzatori della CST Sport che gratificano il meticoloso lavoro che procede da alcuni mesi.

Certamente in primo piano la presenza del driver francese già protagonista delle scene mondiali Francois Delecour che sarà navigato dal connazionale Romain Roche sulla Skoda Fabia RS. Ci sarà anche il giovane figlio di Delecour, Elliott al volante di una Citroen C3 navigato da Sabrina De Castelli. Entrambi gli equipaggi avranno i colori della Scuderia organizzatrice. Una sfida dal fascino irresistibile quella del Tindari Rally a cui arrivano puntuali i vincitori dell’edizione 2024 Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, anche il forte palermitano di Prizzi ed il padrone di casa di Librizzi, conoscono bene percorso e difficoltà della competizione. Dalla costiera Jonica messinese arriva la giovane conferma Emanuele La Torre che condividerà la Skoda Fabia con l’esperto Rosario Merendino per i colori del Team Phoenix.

Gli iscritti locali

I messinesi della New Turbomark Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, con un’altra 4×4 boema, vorranno prendersi qualche rivincita sula sorte un pò avara. Si riforma l’equipaggio pattese dei fratelli nunzio e roberto Longo, su Skoda per i colori della Scuderia Sunbeam. Tutta l’esperienza sulle strade messinesi del santangiolese Carmelo Galipò con Antonio Marino sulla Skoda. Altro esponente del territorio sarà il pattese Giovanni Barbaro che navigherà il nisseno Salvatore Di Benedetto, anche loro sulla Skoda per la EN Management. Altro equipaggio di casa immancabile e con tanta esperienza quello in arrivo formato da Giuseppe Schepisi ed Ivan Vercelli.