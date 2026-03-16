Il 20 marzo il Polo Culturale ex Banca d’Italia e il Gabinetto di Lettura aperti ai cittadini

Ecco tutti gli appuntamenti per la giornata di "Università svelate"

Il 20 marzo ricorre Università Svelate, ovvero la Giornata Nazionale delle Università, che ha lo scopo di aprire – svelare appunto – le università ai diversi settori della società. Quest’anno l’idea è quella di organizzare eventi aperti al pubblico, che includano momenti di incontro, laboratori e dibattiti, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle vere e proprie ricchezze che i nostri atenei custodiscono.

L’Università di Messina ha partecipato a questa iniziativa della CRUI già dalla sua istituzione, nel 2024. Quest’anno l’Università di Messina “svelerà” alla cittadinanza il nuovo Polo Culturale di Piazza Cavallotti, ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d’Italia.

Uno scrigno di cultura nel cuore della città

Nell’attesa che tutto il palazzo sia fruibile, l’Ateneo approfitta dell’iniziativa nazionale per svelare alla cittadinanza la Sala Studio e il Gabinetto di Lettura.

Cuore pulsante dell’immobile, la Sala studio è stata progettata per garantire condizioni ottimali di studio. Dispone di postazioni attrezzate con prese e illuminazione individuale, aree lounge per la lettura informale e librerie con i volumi a disposizione degli utenti. Tra gli elementi originali spicca il lungo bancone in marmo riconvertito in isola di consultazione e lettura.

La prestigiosa collezione del Gabinetto di Lettura, i cui mobili sono stati tutti restaurati, sarà pienamente fruibile nel corso dell’estate, dopo il completamento dell’inventario del consistente patrimonio librario disponibile.

Laboratori e musica per i più giovani

Fitto il programma delle attività: al mattino, fra le 8:30 e le 10, la Sala Lettura ospiterà 100 giovani studenti dell’istituto Dina e Clarenza, che verranno coinvolti dalla Prof. Daniela Novarese nel laboratorio dal titolo: “La Storia nelle tue mani. Viaggio attraverso i documenti dell’Università”.

Alle 10 gli alunni dell’Istituto Manzoni Dina e Clarenza si esibiranno in un repertorio di musiche classiche e popolari. Fra le 11 e le 19:30 sarà possibile visitare i locali del Gabinetto di Lettura, e la mostra “Il voto delle donne. La storia di un diritto raccontata dai francobolli”.

Appuntamenti pomeridiani e accesso al pubblico

Nel pomeriggio, verranno organizzate alcune attività a beneficio della cittadinanza: alle 17, la sala lettura ospiterà un “Laboratorio di lettura poetica”, a cura delle associazioni “Terremoti di carta” e Astralab.

Alle 18:30 si terrà il laboratorio dal titolo “La storia disvelata: le origini dell’Università di Messina” a cura di Daniela Novarese. A causa del numero limitato di posti a sedere, l’accesso alla Sala Lettura sarà consentito fino al raggiungimento della capienza.