Il 2025 della Team Volley Messina tra Sitting, Beach e Snow Volley

Il vice presidente Roberto Bombara svela i programmi della società peloritana nel 2025, attività di base e crescita del vivaio restano prioritari

MESSINA – Il primo fine settimana del 2025 è passato con i campionati regionali e provinciali fermi per quanto riguarda la pallavolo. Ai box dunque le formazioni della Team Volley e Pallavolo Messina impegnate in serie C e serie D. Dopo quindi aver tracciato un bilancio con il direttore generale Siracusa, su cosa è stato il 2024, il vice presidente Roberto Bombara ha svelato programmi e progetti, e dato qualche anticipazione, del 2025 che aspetta la Team Volley.

Vice presidente tra qualche giorno ripartiranno i campionati.

“Siamo entusiasti di riprendere il 2025 proseguendo il percorso iniziato tanti anni fa. A brevissimo ricominceranno i campionati sia regionali che territoriali. Tutte le nostre squadre si stanno allenando in questa sosta e presto torneranno in campo per le partite ufficiali del nuovo anno”.

Quali altre attività porterete avanti?

“Quest’anno, è da poco arrivata la conferma della Cev, siamo stati autorizzati a replicare la tappa di Beach Volley a piazza Duomo. In estate inoltre avremo in programma altre tappe regionali di Beach 1 e per fine gennaio, insieme alla Mediterranea Eventi, stiamo definendo lo Snow Volley sull’Etna”.

Continuerete a porre attenzione ai giovani?

“Continueremo sul nostro obiettivo che è quello di far crescere il nostro vivaio e portare ragazzi nelle prime squadre. Continueremo l’attività di base e affiancheremo anche l’attività di Sitting Volley con progetti che vedranno la luce in questo 2025”.

Articoli correlati