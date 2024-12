Volley/C. Siracusa: “Per la Team Volley Messina il 2024 un anno di crescita” VIDEO

La società peloritana ha entrambe le prime squadre, maschile e femminile, in Serie C. Il direttore generale traccia un bilancio dell'anno che si chiude

MESSINA – Campionati fermi per la Team Volley Messina in queste feste tra Natale e Capodanno. Un buon momento dunque per osservare tutto a mente lucida e provare a tracciare un bilancio dei dodici mesi che si avviano alla conclusione con il direttore generale Carmelo Siracusa. La società nata nel 2016 dall’unione di Savio e Pallavolo Messina, quest’ultima riconosciuta ancora a livello federale con alcune squadre che ne portano il nome come la Serie D femminile, lavora molto coi giovani del territorio e tra le “vittorie” che sottolinea il dg rientrano anche quei tecnici e dirigenti cresciuti in casa.

Larga parte del roster della Serie C maschile è composto da elementi del settore giovanile, mentre interamente per scelta tecnica e di crescita le ragazze della Serie C femminile sono tutte nate pallavolisticamente nella società. C’è stato spazio anche per parlare dell’impianto Juvara dove trova casa la Team Volley, in questi mesi in alcune occasioni è filtrata acqua dal tetto provocando la sospensione e lo spostamento in altri impianti delle gare. Ma il dirigente Siracusa dichiara che ci sono interlocuzioni con l’amministrazione comunale di “imminenti lavori”.

Intervista a Carmelo Siracusa

Direttore, il 2024 che anno è stato per la società Team Volley Messina?

“Il 2024 è stato un anno abbastanza proficuo in termini di crescita societaria. Il quadro dirigenziale tecnico si è ampliato sia per quanto riguarda la stagione 2023/2024 che per quanto riguarda l’annata in corso. Quest’anno possiamo contare su 31 tra dirigenti e tecnici, in diversi si sono avvicinati a noi. Abbiamo dei veterani della pallavolo e abbiamo avuto nuovi ingressi tra tecnici e dirigenti, tra cui alcuni nostri atleti. C’è chi inizia la carriera da tecnico, chi da arbitro e chi ancora da dirigente. Per noi stare nella famiglia Team Volley deve essere un processo trasversale, trovata la propria inclinazione personale all’interno del nostro ambiente ci si rende partecipi e si contribuisce al progetto. Il quale, voglio precisare, deve mettere al centro sempre la crescita dei giovani e dei piccoli atleti”.

Oltre alla struttura societaria novità sulla struttura in cui vi allenate e giocate?

“Casa nostra è l’impianto comunale Juvara che è vetusto e ci ha creato delle problematiche sia per quanto riguarda le attività che in alcune gare. Abbiamo delle buone notizie, già da tempo annunciate e aggiornate, dall’amministrazione comunale di imminenti lavori per una maggiore vivibilità della palestra”.

Come numeri, non solo della Team Volley, come sta il movimento pallavolistico in città?

“Il movimento messinese sta bene e sta tornando su numeri che non si vedevano da tempo. Si è ripresa l’attività a pieno ritmo dopo il Covid, nell’ultimo anno si è visto un incremento dei numeri di presenze in palestra sia tra gli uomini che le donne e non soltanto da parte della Team Volley. Questo ci dà maggior spinta a passare del tempo in palestra per aiutare i nostri giovani”.

Giovani della Team Volley sempre impegnati e presenti anche in altre iniziative, sarete nei prossimi giorni a dare una mano al Wezva.

“Su tutti gli eventi organizzati dalla federazione la società Team Volley, come anche la Pallavolo Messina che ricordo compie 50 anni e con cui siamo in stretta collaborazione, partecipa con i propri atleti. In questo caso si tratta di un evento internazionale in cui siamo stati invitati a dare supporto all’organizzazione”.

