Il 96enne Domenico Scimone guida la rimpatriata dei ferrovieri messinesi

L'ex macchinista tra i protagonisti dell'incontro svoltosi in un locale della città

MESSINA – In un crescendo di partecipazione, il 18 aprile scorso si è svolto in un locale messinese il terzo incontro dei ferrovieri degli impianti di Messina. Presenti alla nutrita manifestazione, ferrovieri in servizio e in pensione, appartenenti a categorie diverse: dai macchinisti, al personale viaggiante, a quello delle officine, manovra, uffici, stazione. A questi si sono uniti alcuni colleghi di altri impianti siciliani e d’oltre Stretto.

Significativo il salto generazionale rappresentato dal 96enne ex macchinista Domenico Scimone fino ad arrivare al più giovane Francesco Belmonte, anch’egli macchinista. Per la riuscitissima “rimpatriata” grandi meriti vanno all’organizzazione guidata dall’ex capo settore macchina Francesco Restivo Francesco. E già si pensa alla prossima-