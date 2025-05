“Il balcone sulla piazza”, il nuovo libro di Cesare Giorgianni

Il giornalista entra nel "cuore" di uno dei rioni più centrali di Messina

MESSINA – Si intitola “Il balcone sulla piazza” il nuovo libro del giornalista messinese Cesare Giorgianni. È la rapida descrizione umoristica di alcuni personaggi che lo “vivono” giornalmente, a dare lo spunto per entrare nel “cuore” di uno dei rioni più centrali di Messina. Piazza Trombetta e le vie Santa Marta, Santa Cecilia e Noviziato che le fanno da cornice, custodiscono infatti pagine di storia, archeologia, arte e curiosità che, frutto anche della ricerca di interessanti elaborati di studiosi del settore, vengono impreziosite grazie ad oltre centotrenta illustrazioni, gran parte delle quali inedite.



I “segreti ” della Piazza intitolata ad un uomo illustre della Messina di fine Ottocento, Francesco Trombetta (figura trattata in maniera approfondita); le “chicche” su chiese e monasteri della zona; sul mitico mercato di San Paolino (o “di’ Du’ vii”) con i volti dei suoi “banniaturi”; sull’ex Cinema Ariston-Casalini e sull’antico Teatrino dell’opera dei pupi di via Santa Marta, sono solo alcuni dei temi di richiamo del libro (Di Nicolò Edizioni – 155 pagine – Euro 15). E poi, la meridiana di via Santa Marta, la fontanella barocca della chiesa di Santa Rita, il Noviziato dei Padri Gesuiti rappresentato in un’antica incisione, il Monastero dello Spirito Santo con le sue orfanelle e tanto altro ancora…



Il tutto accompagnato da testimonianze, rarissime fotografie, cartoline d’epoca e stampe antiche, che proietteranno il lettore in una piacevole “passeggiata” nel passato. È possibile acquistare “Il balcone sulla piazza” di Cesare Giorgianni in tutte le librerie oppure prenotarlo (in particolare per chi abita fuori città) anche contattando direttamente l’editore (email: dinicoloedizioni@libero.it. – Tel. 090 6017445).

Nei prossimi giorni “Il balcone sulla piazza” sarà presentato ufficialmente in occasione di un incontro in libreria.