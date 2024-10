Il Benevento allenato dall’ex Auteri prossimo avversario del Messina

I precedenti recenti tra le due formazioni e i numeri del Benevento in questo inizio di campionato

MESSINA – Torna in campo di domenica il Messina che il prossimo 6 ottobre attende il Benevento al “Franco Scoglio”. Incontrare per due giornate consecutive la capolista del girone C, il Benevento a quota 15 è infatti a pari punti col Picerno, non può essere una buona notizia per la formazione di mister Giacomo Modica. I biancoscudati, i quali al momento hanno sei punti in classifica e sono nella griglia playout, devono provare a invertire un trend che rischia di diventare drammatico. L’unica vittoria in campionato è arrivata alla terza giornata, da allora il Messina non ha più vinto e i punti arrivati coi pareggi contro Casertana e Latina sono stati sanguinosi.

Le prossime tre partite contro Benevento, Trapani e Monopoli potrebbero complicare ulteriormente il campionato del Messina. Come se non bastasse ieri sono arrivate le dimissioni del direttore generale Pippo Trimarchi, che nell’annunciarle ha sottolineato alla società quanto “sia necessaria una progettualità chiara, condivisa e coerente”. In questo caos societario, dove non si vede la luce in fondo al tunnel, i tifosi continueranno a contestare e la squadra in campo dovrà provare a ottenere risultati che possano risollevarla in classifica.

Per la sfida di domenica il fischio d’inizio sarà alle ore 15 e la direzione di gara sarà affidata ad Edoardo Gianquinto di Parma. Per lui due precedenti col Messina ma mai al “Franco Scoglio”, il primo due stagioni fa contro la Virtus Francavilla, sconfitta per 1-0, l’altro risale alla Serie D 2018/2019 sconfitta per 5-3 sul campo della Cittanovese. Gianquinto, che non ha mai arbitrato il Benevento, sarà assistito da Andreano di Foggia e Bracaccini di Macerata, quarto ufficiale Marinoni di Lodi.

L’avversario Benevento

Il Benevento come detto è la formazione attualmente capolista a quindici punti come il Picerno e le due squadre hanno la stessa differenza reti. I giallorossi campani però hanno segnato una rete in più e proprio dopo il 4-1 rifilato alla Juventus Next Gen si sono presi la testa della classifica così come il titolo di miglior attacco del girone.

Gaetano Auteri è l’allenatore delle Streghe (dal simbolo nel logo) ed è anche ex del Messina dove non fece bene e certamente non fu tutta colpa sua. La sua squadra al momento ha sempre vinto in casa in campionato, quattro vittorie su quattro incontri disputati, mentre in trasferta è stata sconfitta a Catania e Monopoli, in entrambi i casi senza segnare e subendo una sola rete di scarto, e ha vinto contro il Team Altamura. La formazione campana è l’unica nel girone che tra campionato e le due sfida di Coppa non ha ancora pareggiato.

Mister Auteri ha iniziato l’anno giocando con il 4-3-3 e nelle ultime settimane sembra si stia spostando invece sul 4-2-3-1, modulo con cui è sceso in campo contro la Juventus Next Gen nello scorso turno. Il calciatore più prolifico della rosa è Jacopo Manconi a segno quattro volte sin qui in campionato.

I precedenti tra Messina e Benevento

Il Benevento dopo gli anni in Serie A e l’anno in Serie B nel 2022/2023 nella passata stagione è tornato in Serie C. Lo scorso anno Benevento corsaro al Franco Scoglio con la rete di testa di Improta su calcio d’angolo nel secondo tempo. Al ritorno pari 1-1 col Messina che rimontò lo svantaggio di Lanini. In quella partita i biancoscudati reclamarono per un rigore piuttosto eclatante non concesso, all’ora di gioco poi Zunno spaccò la traversa e solo al 90’ Frisenna con una conclusione da fuori area andò a segno

Altri precedenti in Serie C risalgono alla stagioni 2014/2015 due pareggi identici 1-1 tra andata e ritorno e 2015/2016 dove il Messina pareggiò 0-0 in Campania e fu sconfitto 5-0 in casa.

Prevendita aperta

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Benevento di domenica 6 ottobre 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 13:45, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina e i cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 13:30. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Prezzi biglietti

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita

Donne € 9, più diritti di prevendita

Over 65 € 9 , più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti (in attesa della decisione del Gos)

Biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita.

Oltre il sito online, l’unica rivendita fisica autorizzata è in provincia, a Montesarchio (Bar Lama).

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 5 Ottobre alle ore 19:00.

Punti vendita locali

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 KM 4,720 SNC – 98125 – MESSINA (ME)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Scotch Bar (Via Cassisi, 2 Milazzo)

