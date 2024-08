Il bomber Pierluca Luciani torna a Messina a titolo definitivo

Il classe 2002 arriva dal Frosinone, nella passata stagione quattro reti in 26 presenze. Ora sono a sette i confermati dello scorso anno

MESSINA – Altro colpo in attacco per l’Acr Messina, ma in realtà si tratta di un ritorno. Pierluca Luciani, che lo scorso anno ha vestito la maglia biancoscudata, arrivava in prestito dal Frosinone che quest’anno l’ha ceduto a titolo definitivo alla società peloritana fino al 2025.

Luciani era uno dei nomi che il ds Pavone aveva già fatto e su cui si stava lavorando per il ritorno in riva allo Stretto. Con lui lo zoccolo duro degli uomini già allenati da Modica nella passata stagione e confermati sale a sette, anche se conteggiamo ancora Domenico Franco la cui avventura a Messina sembra ai titoli di coda.

Pierluca Luciani nella passata stagione è stato utilizzato in 26 partite di cui 9 da titolare mentre la maggior parte da subentrato. In 947 minuti di gioco ha segnato quattro reti: contro il Crotone la prima nel girone d’andata, sfida terminata 3-3; nel 2-0 casalingo contro il Sorrento; nel 4-1 subito contro la capolista Juve Stabia e la quarta nell’ultima giornata nella sconfitta per 2-1 contro il Monopoli.

La rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Marco Manetta (1991), Francesco Rizzo (1998), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Domenico Franco (1992), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (1996), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Antonio Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002).

