Il borgo di Savoca destinazione per il turismo internazionale  

Accordo tra Comune e un tour operator per incentivare in particolare i visitatori statunitens

SAVOCA – Savoca è stata scelta, unica in tutta la Regione Sicilia, come meta turistica privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. La sua storia, le sue tradizioni artigiane sono state scelte da Massari Travel, tour operator internazionale, come destinazione di lusso per visitatori statunitensi, israeliani e di tutti i Paesi del mondo. Un progetto importante e già sperimentato con successo dalla stessa Massari Travel con le città di Gubbio e Lucignano.

Il progetto vedrà il Comune di Savoca quale protagonista nelle più importanti manifestazioni del settore turistico, come il Luxury Travel Market di Cannes e Meet The Best.

“Non solo il Padrino, Savoca ha una grande storia”

Dichiara Sabrina Anna Massari, presidente del tour operator: “Con vivo piacere, Massari Travel, con la sua esperienza decennale nel settore del turismo dagli Stati Uniti, annovera adesso, al’interno del progetto Ambassador, la città di Savoca, con le sue architetture suggestive, il suo appeal e la sua storia. Storia che nasce molto prima de Il Padrino, il film che l’ha resa famosa nel mondo e che l’ha trasformata in un marchio di un itinerario che parli al turista di una Sicilia autentica, dove i sapori, il ritmo e l’accoglienza conducono, quasi naturalmente a quello Slow Tourism. che da qualche anno si vuol contrapporre, con sempre maggior forza, ad un turismo di massa, intrusivo e invasivo. Ed è proprio nell’ottica di questo nuovo orientamento che Massari Travel, forte della sua conoscenza nel campo del turismo di qualità e dalla sua storicità, ha deciso di proporre al pubblico statunitense e non solo, una Italia diversa, una Italia fatta di piccoli borghi o paesi che hanno una storia da raccontare ed un luogo dimenticato da riscoprire o da scoprire. E la nostra attenzione di Massari si è soffermata su Savoca, dove esistono quel sapore di autentico e quello spirito siciliano di cui i nostri clienti sono alla costante ricerca”.

“Turismo di qualità e opportunità di sviluppo”

Ha spiegato a sua volta il sindaco Massimo Stracuzzi: “Il Comune di Savoca ha aderito con entusiasmo al progetto di Massari Travel perché ritiene che questo possa rappresentare un ulteriore incentivo alla crescita e allo sviluppo di un turismo di qualità, incrementando ancor di più la notorietà di Savoca presso gli Usa e le più importanti fiere turistiche a livello mondiale”.

E infine l’assessore al Turismo Sergio Trimarchi: “Il progetto proposto da Massari Travel è in linea con la nostra idea di sviluppo turistico di Savoca: orientato alla qualità e a favorire quanto più possibile la residenzialità nel borgo ed in tutta Savoca. Questo progetto riconosce indirettamente l’impegno profuso dall’amministrazione comunale e degli operatori privati che hanno investito nel borgo. Lo stesso rappresenta, inoltre, un’ulteriore opportunità di sviluppo perché per realizzarlo sarà necessario l’apporto del territorio, imprese e terzo settore, per la promozione di esperienze autentiche legate all’artigianato locale, all’agroalimentare, alla cultura locale ed etnoantropologica”.