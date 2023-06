Il cadavere nella Smart, s'indaga sulla morte di Nicolas Mazza - Tempostretto

Avrebbe compiuto 28 anni a settembre ed è stato trovato morto all'interno di un'auto a Zafferia domenica 25 giugno

MESSINA – Si chiamava Nicolas Mazza e avrebbe compiuto a settembre 28 anni. La sua Smart si trovava ieri, forse da 24-48 ore, posizionata in una via secondaria di Zafferia. Sostava lì, vicino al torrente. Nicolas è stato trovato morto all’interno dell’auto e le indagini dei carabinieri sono in corso.

I parenti ne avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi e si attende ora l’esito dell’esame del medico legale.

