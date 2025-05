Il Caio Duilio di Messina campione d’Italia di biliardo

Si tratta della sesta volta consecutiva per gli studenti dell'Istituto, con tre giovani campioni

MESSINA – Il “Caio Duilio” di Messina per la sesta volta consecutiva campione d’Italia di biliardo sportivo. Il biliardo da queste parti non è solo un gioco, ma una vera e propria scuola di vita. L’Istituto Caio Duilio di Messina, ancora una volta – per la sesta volta consecutiva – ha scritto la storia del campionato nazionale di Biliardo s+ortivo, categoria Pool.

Sedici regioni, venti istituti, decine di sfide. E a prevalere sono stati tre ragazzi, tre giovani campioni – Nathan De Sagun, Vabel Cudiamat e Alessandro Cutè – che hanno portato in alto il nome della loro scuola fino all’ultima steccata.

Da parte sua, la dirigente scolastica Daniela Pistorino ha creduto nel progetto “Biliardo e Scuola” nel segno del valore educativo e formativo. Al suo fianco, la professoressa Paola Caffarelli e l’istruttore federale Antonio Di Pietro, che ha guidato i giovani atleti con allenamenti intensivi.