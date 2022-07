Il calciomercato amaranto è inarrestabile. Tra i pali della Reggina l'ex-Bologna Ravaglia - Tempostretto

Il 22enne pipelet approda in riva allo Stretto con la formula del prestito annuale. Anche Frosinone, Gubbio e Südtirol nel suo curriculum calcistico

REGGIO CALABRIA – Solo pochissime ore dall’annuncio del forte centrocampista nigeriano Joel Obi – ieri in conferenza stampa insieme all’ex-Pordenone Michele Camporese -, la Reggina 1914 può annunciare un altro importante “colpo” di mercato in entrata.

Tra i pali, la formazione amaranto guidata da mister Pippo Inzaghi potrà contare sulle prestazioni di un ex atleta del Bologna, il giovane Federico Ravaglia.

Ventidue anni, alto un metro e 96, Ravaglia arriva dalla compagine felsinea con la formula del prestito annuale.

Nel curriculum calcistico del giovane pipelet anche Frosinone, Gubbio e Südtirol: squadre in cui ha militato sempre in prestito, ma il cartellino del giocatore è comunque rimasto in capo alla società emiliana. Adesso dovrà tentare di essere preferito a Simone Colombi.

Arriva anche il giovane difensore gigliato Dutu

E a proposito dei ciociari, nelle prossime ore sarà formalizzato l’accordo anche con un altro calciatore che, fra le varie squadre, ha giocato anche coi frusinati: il 21enne centrale difensivo Eduard Dutu, nato a Roma da famiglia rumena, a sua volta in arrivo in prestito dalla Fiorentina “a caccia” d’esperienze formative di calcio giocato.

Galabinov operato. Oggi le dimissioni, ma stagione già finita

Ieri, intanto, l’attaccante bulgaro Andrey Galabinov è stato sottoposto a intervento chirurgico di tenorrafia (sutura, cioè) del tendine d’Achille destro per una lesione completa. L’intervento è perfettamente riuscito – fa sapere la società – e il calciatore verrà dimesso già nella giornata di oggi.

Ovviamente questo conta molto, ma purtroppo l’intera stagione del calciatore è ‘saltata’ (inclusi i piani di trasferimento all’Avellino o ad altre squadre: il pieno recupero della punta centrale in forza alla Reggina dovrebbe aversi non prima di otto-nove mesi.

