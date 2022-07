Reggina, nuovo "colpaccio": ecco il nigeriano Obi, centrocampista già a Inter, Toro e Chievo - Tempostretto

Un biennale per il 31enne. Fra le sue esperienze la Salernitana in massima serie, l'Alanyospor in Super Lig e i Mondiali con la Nazionale del suo Paese

REGGIO CALABRIA – Dopo Colombi e Camporese, adesso è il momento di Joel Obi…

La Reggina a trazione Saladini-Martino “non si ferma più”.

Così, in una stringata nota stampa pubblicata sul sito web della Reggina 1914, la società amaranto rende noto «d’aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Obi. Il centrocampista, classe 1991 – si legge ancora –, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base biennale».

Il centrocampista, nigeriano della capitale Lagos – qui lo vedete in foto con Gabriele Martino, direttore generale d’area tecnica della Reggina – ha firmato ieri da svincolato, dopo il mancato rinnovo coi campani della Salernitana al termine dello scorso campionato.

Ha compiuto 31 anni a maggio scorso e ha un’esperienza di sicuro interesse, maturata anche in massima serie.

Serie A, Nazionale, Super Lig, Mondiali 2018

In particolare, Obi ha già giocato in serie A già nel 2010 con l’Inter in più periodi (e giocando anche da titolare mentre in panchina c’era una “vecchia conoscenza” amaranto come mister Walter Mazzarri) e, sempre in massima serie, con Parma, Torino (di nuovo con Mazzarri come tecnico), Chievo (prima in serie A, poi in cadetteria) e Salernitana.

Nel carniere di Joel Obi anche il passaggio nelle fila dell’Alanyaspor, in Sűper Lig, il campionato turco di massima divisione.

Il centrocampista ha inoltre “firmato” 18 presenze nelle fila della Nazionale della Nigeria, e con la maglia del suo Paese fu tra i convocati – pur non scendendo mai in campo – per i Mondiali del 2018 in Russia.

