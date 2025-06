Il campionato italiano vela d’altura al via a Capo d’Orlando

Da oggi a sabato due prove al giorno nel mare davanti a Capo d'Orlando, 33 le imbarcazioni iscritte a contendersi i tre titoli nelle varie categorie

CAPO D’ORLANDO – Con la cerimonia di apertura presso il Marina di Capo d’Orlando si apre ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2025. Il palco del FIVillage allestito nella piazzetta del porto turistico della località siciliana ha visto alternarsi autorità organizzatrici, istituzioni e sponsor, culminando con la dichiarazione ufficiale di apertura dell’evento accompagnata dall’alzabandiera nella giornata di martedì 24 giugno. Da oggi, mercoledì 25, a sabato 28 giugno le regate, con due prove al giorno in programma sul campo di regata davanti a Capo d’Orlando, con vista sull’arcipelago delle isole Eolie e previsioni di venti leggeri. Sono 33 le barche iscritte al campionato che si contenderanno i titoli italiani di categoria.

Il benvenuto ai partecipanti è stato dato dal Presidente dello Yacht Club Capo d’Orlando Francesco Federico e dal Vicepresidente della Federazione Italiana Vela Giuseppe D’Amico. Sono intervenuti Santi Ciravolo in rappresentanza del title sponsor FIV Edison Next, Giuseppe Mangano, Presidente di Porto Turistico Capo d’Orlando SpA, main partner dell’evento, Laura Castelli, capo di Gabinetto della Città metropolitana di Messina, il saluto del Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, e il presidente del Comitato VII Zona FIV Beppe Tisci.

Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, società del Gruppo Edison, Main Sponsor FIV e Title sponsor dell’evento, ha dichiarato: “E’ con orgoglio che anche quest’anno siamo al fianco di FIV supportando il Campionato Italiano Assoluto d’Altura che apre la stagione delle regate e continua a rendere prestigiosa a livello internazionale la vela azzurra. Con la famiglia della Fiv stiamo mandando avanti progetti che integrano sempre più i valori dello sport con quelli della sostenibilità ambientale e anche sociale, promuovendo iniziative concrete che guardano al futuro. Gli atleti impegnati in questa competizione rappresentano la sintesi di questi valori che fanno dell’eccellenza il loro punto di forza”.

Il regolamento del Campionato Italiano d’Altura

Quindi Fabrizio Gagliardi, Presidente dell’UVAI, Unione Vela d’Altura Italiana, e Maurizio Buscemi, consigliere federale responsabile del settore Altomare, hanno presentato i premi e i titoli in palio, accompagnando la visione di una raccolta di immagini di tutte le barche partecipanti. Secondo la Normativa FIV per l’Altomare, al Campionato sono ammesse le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International, comprese tra la Classe ORC “0” (le più grandi) e la Classe ORC “C” (le più piccole), suddivise tra le Classi 0, A, B e C Regata e Crociera/Regata. Ciascuna di queste Classi assegna il titolo di Campione Italiano di vela d’Altura.

Sono istituiti nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto d’Altura i seguenti Trofei:

1) TROFEO “CARLO DE ZERBI per i Titoli di “Campione Italiano” delle Classi Regata e Crociera/Regata. Ai concorrenti stranieri non potrà essere assegnato il Trofeo.

I Titoli di “Campione Italiano Inshore” – Trofeo Carlo de Zerbi delle Classi Regata e Crociera/Regata saranno assegnati annualmente alle imbarcazioni prime classificate. Il nome dell’imbarcazione, Armatore e Timoniere sarà inciso sul Trofeo. Una sua riproduzione sarà consegnata ai vincitori.

Il Trofeo sarà conservato sino alla disputa del successivo campionato dalla Società organizzatrice, che ne sarà responsabile. Deve essere fatto pervenire al Circolo Organizzatore del successivo Campionato 30 giorni prima dell’inizio delle regate.

2) TROFEO DEI TRE MARI, istituito da UVAI sarà assegnato alle imbarcazioni qualificate risultate prime nelle classifiche del loro Gruppo di partenza.

3) TROFEO ARMATORE-TIMONIERE, istituito da UVAI è assegnato agli armatori-timonieri risultati primi nelle classifiche del loro Gruppo di partenza.

All’Italiano Altura di Capo d’Orlando, inoltre verrà assegnato anche un premio speciale all’equipaggio con la presenza femminile più numerosa.

Sarà un campionato sostenibile

In occasione del Campionato Italiano d’Altura, è stato richiesto ai partecipanti di aderire al progetto RECO (responsabile ecologico di bordo) di One Ocean Foundation, già inserito nella Normativa per l’Altura. I concorrenti sono tenuti a comunicare il nome del responsabile in segreteria prima della regata.

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative figura la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

