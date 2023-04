Il cantautore Francesco Sacco in tour in Sicilia: sabato secret concert a Messina - Tempostretto

L'artista milanese presenterà i brani del suo nuovo Ep “B - Vita, Morte, Miracoli”, in uscita il 19 maggio

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Morte che cammina”, Francesco Sacco feat. Le Corse Più Pazze Del Mondo (Luca Pasquino e Pit Coccato) sarà live giovedì 27 aprile al Mind di Palermo (Via San Lorenzo, 273/a – ore 22.00 – Ingresso libero), venerdì 28 aprile al Ma di Catania (Via Vela, 6 – ore 22.30 – ingresso 10€), sabato 29 aprile secret concert a Messina e lunedì 1 maggio all’Oceanomare di Agrigento (Viale Delle Dune, San Leone – ore 22.00 – Ingresso libero), per anticipare alcuni brani dell’Ep “B – Vita, Morte, Miracoli”, in uscita il 19 maggio, naturale prosecuzione della prima parte del progetto discografico “A – Solitudine, Edonismo, Consumo” uscita lo scorso anno.

“Morte che cammina”, è un inno all’inerzia e al successo involontario, al divertimento, al lusso e all’eccesso. Scritto da Francesco Sacco e Luca Pasquino, riprende e remixa elementi del cantautorato classico con musica techno, sintetizzatori e citazioni di Nietzsche. Prodotto dagli stessi autori e da KaleidoCloud (Matteo Urani), il brano ha un’estetica musicale a metà fra il mondo del clubbing e quello dell’indie rock, una miscela di generi molto distanti fra loro che creano un post-cantautorato difficile da catalogare.

Francesco Sacco è un cantautore e polistrumentista con base a Milano. Dopo anni di esperienze come autore e produttore per altri artisti e come compositore per brand di moda e produzioni teatrali, fonda il collettivo di arti performative “Cult of Magic”. Sacco esordisce nel 2020 come cantautore con il disco “La Voce Umana”, seguito dall’EP “A – Solitudine, Edonismo, Consumo”, presentato alla Triennale di Milano. Quest’anno ha già pubblicato i singoli “Magia Nera”, “Gesù (Nel Nome Del Capitale)”.

Le Corse Più Pazze Del Mondo è un progetto di songwriting e produzione guidato da Luca Pasquino e Pit Coccato, autori, musicisti e producer, nato a Novara nel 2020. Immaginario cartoon e linguaggio con riferimenti alla cultura meme fanno da filo conduttore ad una produzione frammentata e poliedrica, che prende spunto dall’indie rock, dall’elettronica e dall’art rock. Stretti collaboratori di Francesco Sacco come producer, coautori e backing band, esordiscono a luglio 2021 con il singolo “Viaggi In Europa”, seguito da “Borghesia”.