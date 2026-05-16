Il Capodanno Rai 2028 in diretta da Messina: c’è l’annuncio

"L'anno che verrà" sarà per due anni consecutivi in Sicilia, prima a Palermo e poi in riva allo Stretto.

MESSINA – Il Capodanno 2028 per Messina sarà speciale. La Rai ha scelto di trasmettere dalla città dello Stretto il programma “L’anno che verrà”. In virtù di un accordo siglato dalla Tv di Stato con la Regione Siciliana, quindi, in diretta su Raiuno ci sarà Messina. Palermo, invece, ospiterà il prossimo Capodanno, andando in onda dal prossimo 31 dicembre e per festeggiare l’arrivo del 2027.

Il Capodanno Rai a Messina per l’arrivo del 2028

Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano. Con una breve nota, ha spiegato: “Il prossimo Capodanno Rai, ‘L‘Anno che Verrà’, uno degli eventi televisivi più seguiti d’Italia con oltre 10 milioni di telespettatori e contatti unici, si svolgerà a Messina. Oggi possiamo annunciare questa straordinaria opportunità insieme a Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Sarà una vetrina eccezionale per la nostra città e per tutte le eccellenze del territorio. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sottoscritto con la Rai un accordo biennale per ospitare in Sicilia i prossimi due Capodanni televisivi Rai”.

Siracusano: “Una notizia bellissima”

E ancora: “Insieme a Marcello Scurria abbiamo chiesto al governatore che una di queste edizioni si svolgesse proprio a Messina, e oggi possiamo annunciare con soddisfazione che, dopo Palermo, il prossimo Capodanno Rai, quello che saluterà il 2027 e darà il benvenuto al 2028, sarà nella nostra città. È una bellissima notizia che vogliamo condividere con tutti i messinesi. Con il centrodestra al governo della città e con Marcello Scurria sindaco, Messina ospiterà grandi eventi, finalmente non pagati a caro prezzo dai messinesi, e vivrà una nuova stagione di crescita, promozione e valorizzazione del territorio, con ricadute positive per l’intera comunità”.