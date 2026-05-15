In 5 per una poltrona, i candidati sindaco a confronto con Tempostretto

Elezioni Messina 2026. Sabato 16 maggio incontro con Basile, Russo, Sciacca, Scurria e Valvieri, moderato dal direttore della nostra testata

MESSINA – Ogni giorno la redazione di Tempostretto si sforza di raccontarvi la complicata e complessa quotidianità di Messina. Un ruolo importante lo giocano le amministrative. Si va al voto il 24 e 25 maggio ma prima si punta a sapere di più su quali progetti e idee propongono i cinque candidati a sindaco.

Una Messina al bivio, dunque, al centro di un confronto promosso da Tempostretto e moderato dal direttore Marco Olivieri. L’appuntamento è sabato 16 maggio a partire dalle 17,30 nell’Isola pedonale di Viale San Martino, lato monte, nei pressi dell’incrocio con Via Santa Cecilia.

5 candidati e la loro visione di Messina nel confronto con Tempostretto

Federico Basile, Antonella Russo, Gaetano Sciacca, Marcello Scurria e Lillo Valvieri avranno modo di esporre in modo sintetico la loro visione di città. Il cuore del dibattito sarà proprio la visione di Messina. Si chiederà a ciascun candidato di mettere sul tavolo le proprie idee concrete su come intende determinare condizioni reali di sviluppo per la città. Chi amministrerà Messina è chiamato a un compito tanto arduo quanto necessario: riportare a casa i tanti giovani che sono partiti in cerca del loro futuro e far restare quelli che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.

Le strade per lo sviluppo

Innanzitutto, dunque, si parlerà di rilancio economico, con uno sguardo alle enormi potenzialità ancora inespresse di Messina. L’Economia del Mare — porto, cantieristica, turismo nautico, pesca — rappresenta una risorsa che la città non ha mai saputo valorizzare appieno. I candidati dovranno dire come intendono cambiare questa rotta. Si discuterà anche del ruolo di città universitaria: migliaia di studenti che ogni anno scelgono Messina come luogo di studio rappresentano un’opportunità da cogliere a pieno e sviluppare per le sue positive ricadute economiche e culturali.

Ambiente cultura e qualità della vita

Si affronterà poi il capitolo viabilità, uno dei temi più sentiti dai messinesi, con le sue questioni fondamentali: traffico, infrastrutture, trasporto pubblico, pedonalizzazioni. E poi le politiche ambientali e di risparmio energetico, perché Messina deve stare al passo del mondo che cambia.

Un altro asse portante del dibattito sarà la cultura intesa come strumento di qualità della vita e di autentica rinascita civile: spazi pubblici animati, eventi diffusi sul territorio, valorizzazione dei talenti, sostegno alla pratica delle attività creative, identità condivisa. Una città che sa chi è, sa anche dove vuole andare.

Villaggi e decentramento

Uno spazio importante sarà anche dedicato al tema del decentramento e della valorizzazione dei villaggi: quei borghi che costellano il territorio comunale, ricchi di storia, di identità, di comunità vive che meritano attenzione e investimenti.

Invito alla cittadinanza

Sabato pomeriggio, nell’Isola pedonale di Viale San Martino, siete quindi tutti invitati a sperimentare in concreto che proposte e soluzioni sono in programma. Abbiamo bisogno di concretezza e visione. E non di slogan e frasi generiche.

Vi aspettiamo.