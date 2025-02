Il caso Almasri, le risposte dei ministri e i migranti sacrificati

Al di là delle risposte formali. il vizio d'origine è in un accordo con la Libia che non fa onore all'Italia. Anzi, è un disonore

di Marco Olivieri

Oggi è stato il giorno dell’informativa in Parlamento dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. Al di là delle giustificazioni e degli aspetti formali, sappiamo quanto questa vicenda rifletta un disastro etico e politico. Dal ministro Minniti in poi, con responsabilità serie pure del Pd, come Paese abbiamo fatto accordi con la Libia. Se il centrodestra è coerente nella sua avversione mediatica nei confronti dei migranti, il centrosinistra, in quel caso, ha rinunciato ai propri valori. La sostanza non cambia e ora sul banco politico degli imputati è il governo Meloni. L’accusato, dalla Corte dell’Aia, di crimini di guerra e contro l’umanità, il generale libico Almasri, è, secondo l’accusa e molte testimonianze, uno di quelli che fa il “lavoro sporco”. Sevizia i migranti e li porta lontano da noi.

Abbiamo già ricordato le parole del regista Andrea Segre: “Il caso Almasry è la naturale conseguenza di una delle ferite più profonde che lacerano il corpo fragile e l’anima stessa della democrazia italiana. Gli accordi con le milizie libiche per fermare, detenere, torturare, vendere, uccidere centinaia di migranti. Accordi nati con Minniti nel 2017 (lungo il solco tracciato da quelli di Berlusconi e Gheddafi del 2008), confermati da tutti i successivi governi di tutti i colori politici e festeggiati dal governo attuale come necessari per fermare i trafficanti di esseri umani”.

Invece di scendere a patti con chi commette crimini, bisognerebbe governare i processi migratori

Si può scendere a patti con i criminali per un bene superiore, ad esempio liberare Cecilia Sala. Ma non per tenere i migranti in mano alle milizie libiche. Il processo migratorio va governato, con umanità e giustizia, e spetterebbe all’Europa dei diritti e della democrazia farlo. E non solo a beneficio di chi ha diritto all’asilo. Ma si potrebbero prevedere permessi per trovare lavoro senza costringere alla cosiddetta clandestinità chi sfugge dal proprio Paese per non morire di fame.

Oggi, al di là di tutti i formalismi ( Nordio ha parlato di “incongruenze della Corte penale internazionale”), abbiamo avuto conferma che una parte di mondo occidentale, negli effetti concreti, è più benevola con i torturatori. E non con le vittime. Ancora una volta.

Il ministro Nordio in una foto da Italpress.

