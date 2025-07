Il caso Handala, “Antonio Mazzeo espulso da Israele e in attesa del volo”

"La Farnesina ha fatto sapere che l'attivista messinese ha scelto di farsi espellere", comunica il giornalista Corrado Speziale

Aggiornamento sui social. “L’unità di crisi della Farnesina ha comunicato che Antonio Mazzeo ha scelto di farsi espellere immediatamente da Israele. Verrà imbarcato dall’aeroporto Ben Gurion. Si resta in attesa dei dettagli del volo e quant’altro”. La pagina Fb di Corrado Speziale, giornalista e amico di Mazzeo, comunica una svolta per l’insegnante e attivista messinese, imbarcato nella nave “Handala”, carica di aiuti umanitari e bloccata vicino Gaza. Da qui l’arresto dei ventuno attivisti da parte dei militari israeliani.

Il caso

Così ieri, in un comunicato, Freedom Flotilla: “L’esercito israeliano ha attaccato Handala in acque internazionali e rapito 21 civili disarmati. La Freedom Flotilla Coalition conferma che la nave civile Handala, in navigazione per rompere l’illegale e genocida blocco imposto da Israele alla popolazione palestinese di Gaza, è stata violentemente intercettata dalle forze militari israeliane in acque internazionali, a circa quaranta miglia nautiche dalla costa. Alle ore 23:43 (ora palestinese), le forze di occupazione hanno disattivato le telecamere a bordo della Handala e ogni comunicazione con l’equipaggio è stata interrotta. La nave, disarmata e impegnata in una missione umanitaria, trasportava beni di prima necessità destinati alla popolazione civile: latte in polvere per neonati, pannolini, alimenti e medicinali. L’intero carico era di natura civile e non militare, destinato alla distribuzione diretta ad una popolazione stremata dalla fame indotta e dal collasso sanitario provocato dal blocco”.

A bordo della Handala si trovavano 21 civili provenienti da 12 Paesi. Due gli italiani: l’insegnante, attivista e giornalista messinese Antonio Mazzeo (nella foto) e lo skipper Tony La Piccirella.

