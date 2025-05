Il caso scale alla Passeggiata a mare e l’esito finale

Alla fine ci sarà un massetto di marmo bocciardato, secondo il progetto dell'ingegnere Rizzo

MESSINA – Sul caso delle scale rimosse alla Passeggiata a mare chi ha ragione? Appare necessario che intervengano il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello e il progettista e direttore dei lavori Antonio Rizzo. Ci riferiamo alle operazioni per le nuove piste ciclabili alla Passeggiata a mare. Si sta lavorando alla realizzazione di due rampe accessibili per consentire il passaggio delle biciclette, ma allo stesso tempo l’intervento costituisce un abbattimento delle barriere architettoniche.

Quello che siamo riusciti a sapere è che si tratta di un lavoro in marmo, con disegni particolari, e gli angoli stuccati utilizzando parti della vecchia struttura. "E che le scale rimosse, e che non erano vincolate, non sono state distrutte", spiega l'ingegnere Rizzo. Un progetto condiviso con la Soprintendenza. Ovviamente chi vede la lastra di cemento commenta una situazione provvisoria. L'obiettivo è chiudere in una ventina di giorni, nel mese di giugno. Ed è prevista una ringhiera in acciaio e con una pendenza dolce.

Il progetto è stato approvato in I commissione ed è in linea con il Piano generale del traffico urbano.

