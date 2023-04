Il Centro commerciale Tremestieri diventa... maggiorenne. E presenta il Museo dello Sport - Tempostretto

In arrivo gli oggetti dei migliori sportivi mondiali. Spazio anche a personali “ricordi giallorossi” ed a tante iniziative. Redazionale

Redazionale – Il Centro Commerciale Tremestieri festeggerà il suo 18^ compleanno con un evento unico che per la prima volta arriva in Sicilia.

Dal 5 al 28 maggio ospiterà il “Museo dello Sport” un’esposizione straordinaria che accoglierà coppe, maglie e cimeli dei più celebrati nomi del calcio internazionale, italiano ed altre rarità possedute da amatissimi campioni di numerose altre discipline sportive.

Uno spazio di rilievo sarà dedicato al Messina calcio che coinvolgerà gli sportivi messinesi che vorranno esporre al Centro Commerciale Tremestieri i propri “ricordi giallorossi”, un altro sarà dedicato al campione messinese di ciclismo Vincenzo Nibali.

Poco più di 20 giorni dunque per visitare un evento di importanza nazionale con oggetti che arrivano direttamente dai famosi Musei dello Sport di Torino e di San Siro a Milano.

Un percorso ricco di appassionante storia che partirà dai primi anni del calcio professionistico ed arriverà fino ai giorni nostri con preziosi ed emozionanti amarcord come ad esempio la maglia dell’indimenticato Gianluca Vialli, scomparso alcuni mesi fa.

Un autentico regalo che il Centro Commerciale Tremestieri vuole fare a tutti i messinesi ed a tutti gli appassionati del calcio e dello sport in genere che avranno così l’occasione di ammirare proprio da vicino tantissimi oggetti e curiosità dei più grandi campioni noti in tutto il mondo.

Ma il 18^ compleanno del Centro non prevedrà solo il Museo dello Sport. In linea con l’evento proposto quest’anno si svolgeranno una serie di iniziative collaterali sportive per coinvolgere i giovani e gli appassionati degli sport all’aperto.

Tra le iniziative previste la Pump Track, una pista da bici speciale dove grandi e piccini potranno divertirsi in una clima di festa e gioiosa partecipazione, inoltre Rm Motors installerà un percorso per moto da cross enduro dedicato ai tutti i piccoli piloti che potranno provare le “due ruote”. Tutte le altre novità verranno rese note prossimamente.