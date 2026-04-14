Il centrodestra: “Al fianco di Scurria, da Basile vogliamo la verità sui conti”

Piano di riequilibrio a Messina e richieste di chiarimenti. Nuova presa di posizione contro l'ex amministrazione: "Ha nascosto la polvere sotto il tappeto"

MESSINA – “Le richieste di chiarimenti della Corte dei conti riguardano disallineamenti di diversi milioni di euro nel Piano di riequilibrio. Argomenti sui quali l’amministrazione uscente non può certo minimizzare. Siamo a fianco del nostro candidato sindaco Marcello Scurria nella ricerca della verità. Chi ha amministrato negli ultimi otto anni non ha mai condiviso in aula conti che adesso si rivelano tutt’altro che coerenti”. Lo dichiarano congiuntamente i consiglieri comunali dei partiti di centrodestra che sostengono Scurria. Ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia – Lega e Ora Sicilia.

“L’operazione verità che propone il nostro candidato sindaco e la richiesta di un confronto con il ‘guardiano dei conti’ Federico Basile sono più che legittime. Le economia del Comune riguardano tutti i cittadini. Pertanto, in questo ultimo scorcio di mandato, faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità sostenere Marcello Scurria richiedendo atti e documenti necessari alla ricostruzione di conti che l’ex

amministrazione ha riferito come in regola, nascondendo la polvere sotto il tappeto”, ribadiscono i consiglieri.

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