Messina, Scurria vs Basile sul piano di riequilibrio: “Facciamo i conti al guardiano”

Il candidato a sindaco del centrodestra sulle nuove richieste di chiarimenti della Corte dei Conti invita Basile al confronto

Messina – Marcello Scurria all’attacco di Federico Basile. Il candidato sindaco del centrodestra chiede un confronto pubblico all’ex primo cittadino sui nuovi chiarimenti chiesti dalla Corte dei conti sul piano di riequilibrio. Una notizia filtrata nelle scorse ore e riguardante un documento inviato da Roma a Palazzo Zanca il 20 marzo scorso.

Le ulteriori richieste della Corte dei Conti

Scurria, che per stamattina aveva convocato una conferenza stampa su altri temi, cambia in corsa l’argomento del giorno e spiega di aver chiesto ai consiglieri comunali in carica un accesso agli atti e chiesto chiarezza a Basile. “Stamattina avremmo dovuto discutere dei fondi extra bilancio persi dalla vecchia amministrazione. Ma ne parleremo un’altra volta. Oggi incombe la richiesta di chiarimenti della Corte dei conti sul piano di riequilibrio. Chiederò ai consiglieri in carica di chiedere copia del provvedimento e della risposta del commissario. Il piano di riequilibrio è stato il cavallo di battaglia della giunta BasiLuca. Ma sembrerebbe che non tutto sia a posto. I conti sono ok o sono ancora sotto osservazione della Corte? Se è così vogliamo sapere cosa ha risposto un organo terzo, cioè il commissario. Chiederemo anche copia delle controdeduzioni. È necessaria un’operazione verità, per questo chiedo un confronto pubblico a Federico Basile”, spiega il candidato a sindaco del centro destra.

Scurria vs Basile: “Confrontiamoci sul piano di riequilibrio”

“Fanno conferenze su tutto – prosegue -. Allora facciamo un confronto pubblico su questo tema. Quello che so è che la giunta ha aumentato la capacità di indebitamento da 65 a 110 milioni di euro. Loro non si indebitavano, avevano i bilanci, e poi abbiamo sempre sforato. Serve chiarezza. Tutti noi candidati abbiamo i nostri programmi ma dobbiamo sapere con quali soldi si potranno attuare. Se questi impegni del piano di riequilibrio non vengono rispettati c’è il dissesto finanziario. Questo metterebbe in discussione tutto il racconto di questi anni sull’uscita dalla crisi”.

Fondi perduti

Scurria conclude: “Confronto pubblico, chiarezza e verità. Chiediamo questi. E nella prossima conferenza parleremo anche dei fondi perduti e persi per sempre”. L’affondo del candidato a sindaco Marcello Scurria continua quindi sull’operato del sindaco uscente e ricandidato di Sud Chiama Nord Federico Basile, che dal canto suo tornerà in pubblico il prossimo 15 aprile alla galleria Vittorio Emanuele.