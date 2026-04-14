 Arco di Cristo Re, i lavori entrano nel vivo. Ecco cosa prevede il progetto di restauro VIDEO

Arco di Cristo Re, i lavori entrano nel vivo. Ecco cosa prevede il progetto di restauro VIDEO

Silvia De Domenico

Arco di Cristo Re, i lavori entrano nel vivo. Ecco cosa prevede il progetto di restauro VIDEO

martedì 14 Aprile 2026 - 07:30

Messina. Fine lavori entro giugno. Poi la strada tornerà a doppio senso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA- I lavori per il restauro conservativo dell’arco di Cristo Re sono entrati nel vivo. Il montaggio del ponteggio ha richiesto più tempo del previsto ma ora si potrà procedere con gli interventi in totale sicurezza. Dopo circa un mese di chiusura,la viabilità di questo tratto del Viale Principe Umberto è stata ripristinata a senso unico e rimarrà così fino a giugno. Entro quella data, infatti, si dovrebbero concludere i lavori si restauro.

arco di cristo re lavori restauro

Fine lavori entro giugno

“Rispetto al cronoprogramma delle lavorazioni siamo nei tempi e siamo fiduciosi di ultimare entro il mese di giugno”, spiega il direttore dei lavori Andrea Taranto. “L’impresa sta effettuando opere di pulitura e debellamento della vegetazione infestante, sia per una questione estetica ma anche e soprattutto per evitare che ulteriori parti pericolanti possano creare dei distaccamenti”, aggiunge l’architetto. Ecco il lavoro che si sta facendo in questa fase.

arco di cristo re lavori restauro

Il restauro conservativo

In un secondo momento si passerà alla fase di consolidamento dell’arco, con una regolarizzazione della geometria, attraverso interventi con intonaco strutturale, delle reti di fibra di vetro e polimeri. Il progetto della Città metropolitana di Messina è realizzato sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni culturali, che tutela il monumento cinquecentesco.

Il progetto di 3TI ITALIA S.p.a.

L’impresa affidataria dei lavori è il Consorzio Integra, la consorziata esecutrice CIPAE e l’ufficio della Direzione Lavori è in capo alla 3TI ITALIA S.p.a. Il progetto è stato sviluppato da 3TI in JV con SPERI e ALCOTEC. Per l’attività di Direzione Lavori e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) lo stesso raggruppamento si sta avvalendo della collaborazione di professionisti locali, tra i quali l’architetto Andrea Taranto e l’ingegnere Franco Mento.

Vedi qui la galleria fotografica

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