Il Cineclub dei piccoli al Lux con Tempostretto - Tempostretto

Cinema Lux e Tempostretto propongono 20 biglietti omaggio per la proiezione di sabato 18 marzo e altri 20 per la proiezione di domenica 19 marzo

MESSINA – Ingressi omaggio nel weekend al Cinema Lux per le proiezioni del Cineclub dei Piccoli. Dopo i primi due appuntamenti, continua la promozione culturale di Tempostretto per la visione gratuita dei film del Cineclub dei Piccoli al Cinema Lux. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 18 e domenica 19 alle ore 16.30. In proiezione “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo”, il simpatico film di animazione spagnolo con protagonista un archeologo alla Indiana Jones sempre a caccia di guai. Nel week-end, il Cinema Lux e Tempostretto propongono 20 biglietti omaggio per la proiezione di sabato 18 marzo e altri 20 per la proiezione di domenica 19 marzo. L’offerta è dedicata a gruppi familiari con almeno un bambino con età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com indicando un nominativo, il turno di proiezione (sabato o domenica) e il numero degli spettatori. Il Cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsto.

Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, film diretto da Enrique Gato, racconta la storia di Taddeo, un archeologo goffo e un po’ impacciato, che sogna un giorno di ricevere ammirazione e riconoscimento da parte dei suoi colleghi, sebbene combini un guaio dietro l’altro. In una delle sue esplorazioni Taddeo finisce per distruggere un raro sarcofago, scatenando un’antica e terribile maledizione, che mette a repentaglio la vita di tutti i suoi amici. Per salvarli, Taddeo partirà insieme a Sara in una straordinaria avventura, che li spingerà fino ai luoghi più remoti della Terra. Riuscirà stavolta l’esploratore a fermare la maledizione della Tavola senza combinarne di tutti i colori?

La rassegna

La rassegna Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione. L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si svolgono ogni sabato e ogni domenica pomeriggio con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

