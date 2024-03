Il Cineclub dei piccoli al Lux di Messina

Continuano gli appuntamenti nel segno dell'animazione

MESSINA – Continuano al Cinema Lux gli appuntamenti con Il Cineclub dei piccoli, progetto dell’Associazione “Arknoah” e del Cineforum Orione per la promozione del cinema tra i più piccoli.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, alle ore 17.00, sarà proiettato il film “Kina e Yuk alla scoperta del mondo”, un viaggio spettacolare ed entusiasmante nella banchisa artica in compagnia di due volpi alle prese con il riscaldamento globale.

Come sempre per le proiezioni del Cineclub dei piccoli, per tutti i bambini l’ingresso sarà libero e chi ne farà richiesta riceverà via mail un kit didattico con approfondimenti sui temi proposti dal film, giochi e tante curiosità.

La proiezione è consigliata dai 6 anni in su e non occorrono prenotazioni.

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre (nella foto), direttore del Cineclub dei piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

La storia

Kina e Yuk si svolge tra i ghiacci artici del Canada.

Due volpi, Kina e Yuk, stanno per vedere nascere i loro cuccioli ma l’anomalo innalzamento delle temperature causato dal riscaldamento globale, crea tutta una serie di problemi che i due animali si trovano a dover affrontare. Il cibo scarseggia, di conseguenza si devono spostare per andare a cacciare altrove.

Durante un viaggio fatto di ostacoli imprevisti, le due volpi vengono sorprese dallo scioglimento di un ghiacciaio. Kina e Yuk si ritrovano a galleggiare su due pezzi di ghiaccio che si allontanano separandoli.

Dovranno trovare il modo di ricongiungersi in tempo per la nascita dei loro cuccioli. Sarà un’avventura difficile e densa di pericoli.

