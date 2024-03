Torna il Cineclub dei piccoli al Lux di Messina

Primo appuntamento dell'anno con il film “La quercia e i suoi abitanti”

MESSINA – Dopo il successo dell’edizione 2023, torna anche nel 2024 in prossimità della primavera Il Cineclub dei Piccoli, il progetto dell’Associazione Arknoah e del Cineforum Orione per la promozione del cinema tra i più piccoli.

Domenica 10 marzo, alle ore 17.30, sarà proiettato il film “La quercia e i suoi abitanti”, un viaggio spettacolare ed entusiasmante nel cuore della natura e delle stagioni. Raccomandato per i piccoli, sorprendente anche per gli adulti.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre (nella foto), direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

La proiezione sarà realizzata in collaborazione con l’associazione Educare nel Bosco – Messina, che propone per sabato 9 marzo un’escursione guidata per famiglie nel bosco di Camaro.

Come sempre per le proiezioni del Cineclub dei Piccoli, per tutti i bambini l’ingresso sarà libero.

La proiezione è consigliata dai 6 anni in su e non occorrono prenotazioni.

Il film

La quercia e i suoi abitanti, film diretto da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, è un documentario che mostra le tante famiglie che abitano una quercia di circa 210 anni, divenuta il vero pilastro di questa piccola società. Questo regno animale è formato da scoiattoli, balanini, ghiandaie, formiche, topi di campagna ognuno con la sua casa tra i rami del maestoso albero e con i soliti problemi di vicinato.

Tutti loro cercano di sopravvivere e convivere educatamente e solidalmente tra loro. Nonostante le differenze tra le loro specie, infatti, le loro esistenze ruotano tutte attorno alla quercia, che li accoglie e li protegge dalle radici fino alla sua cima.

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.