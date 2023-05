Il Circoletto dei Laghi si laurea campione regionale under 12 al femminile - Tempostretto

La formazione under 12 del circolo messinese ha superato in finale il Tennis Club Palermo 2

MESSINA – Proseguono i successi al femminile del Circoletto dei Laghi, dopo la vittoria del titolo under 12 individuale di Maddalena e il titolo under 10 di Fede, per il circolo di Torre Faro arriva anche il titolo regionale under 12, di squadra, al femminile.

La finale ha visto le messinesi opposte alle pari età del Tennis Club 2 di Palermo che è stata risolta al termine dei due singolari grazie alle vittorie di Matilde Maddalena, 60 61 ad Ariel Raineri, e di Erika Fede, 63 61 a Venus Raineri. A risultato acquisito non c’è stato bisogno di disputare il doppio.

Grande festa al termine dell’incontro anche perché le giovani tenniste messinesi disputeranno a settembre la fase di Macroarea. Il Circoletto dei Laghi aveva iniziato il campionato presentando due squadre, la seconda ha ceduto in semifinale a Palermo, in questa nuova fase che seguirà però, come da regolamento federale, si potranno unire. Questi i nomi delle atlete protagoniste tesserate con il Circoletto dei Laghi: Erika Fede, Matilde Maddalena, Julia Donato, Gaia Scarfone, Giorgia Micali, Miriam Tafaro e Carolina Tafaro.