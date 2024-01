Il circolo Pd di S. Teresa chiude la porta a De Luca: “Nessun accordo possibile”

I dem santateresini: "Dopo anni di insulti non esiste alcuna ragione per un accordo con Sud chiama Nord, movimento che ha sempre orbitato nel centrodestra"

S. TERESA – La base del Partito Democratico dice “no” ad un accordo politico con Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni europee. Dopo il circolo di Giardini Naxos, anche quello di S. Teresa è intervenuto con una nota firmata dal segretario Angelo Casablanca per rimarcare la distanza dal partito di Cateno De Luca: “Al netto degli insulti e dileggi subiti in dieci anni – dice Casablanca – non esiste alcuna ragione tattico-politica per un accordo con il movimento Sud chiama Nord, tranne che nella mente di cinici tornacontisti, che nei salotti di Palermo hanno bypassato la base del nostro Pd, e di soggetti affetti da sindrome di Stoccolma. Con soggetti che hanno girato tutti i partiti dell’arco costituzionale, non è possibile alcun accordo”. Nei giorni scorsi, anche il coordinamento provinciale del Pd e, successivamente, il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – in un’intervista a Tempostretto – avevano escluso l’ipotesi di apparentamento con Sud chiama Nord per le Europee.

“Non siamo il partito delle porte girevoli”

“Il Pd – aggiunge Casablanca – non può essere il partito delle porte girevoli. Troppo spesso abbiamo subito abbandoni vergognosi, quindi, basta ad operazioni di somme di voti, senza alcuna base politica, etica e morale. Siamo un grande partito con i nostri pregi e tanti difetti. Un partito di militanti, iscritti, dirigenti che del 2007 lavorano con passione, senza padroni e senza servilismo. Abbiamo un patrimonio da rispettare e custodire: sono gli oltre 11.000 elettori, che alle scorse elezioni regionali, a Messina e provincia, hanno votato solo il nostro simbolo, senza esprimere preferenze per i candidati”.

“Niente accordi, neanche per le Regionali”

Chiarita la posizione su eventuali alleanze per le Europee, il circolo Pd di S. Teresa rivolge lo sguardo anche alle elezioni regionali. “Mancano tre anni – spiega il segretario Casablanca – un tempo molto lungo in politica, ma un grande partito popolare come il Pd deve avere l’ambizione di costruire una candidatura autorevole e credibile, e un programma di cambiamento da condividere con le altre forze d’opposizione di centrosinistra. Quando la cura è peggio della malattia (Sud chiama Nord da sempre ha orbitato nel campo del centrodestra, con candidature e tanto altro) è scelta obbligata costruire una proposta vera di centro sinistra, senza tentennamenti e tentazioni di inciuci, che gli elettori non comprenderebbero e non ci perdonerebbero”.

Articoli correlati