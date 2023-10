“Il classicismo tra Opera e Musica sinfonica”, oggi l'atteso concerto al Vittorio Emanuele - Tempostretto

Sul podio il maestro di fama internazionale Giuseppe Ratti

MESSINA – Cresce l’attesa per il concerto “Il classicismo tra Opera e Musica sinfonica” che sabato 28 ottobre, alle ore 19, vedrà nuovamente protagonista l’Orchestra del “Vittorio Emanuele”: sul podio il maestro Giuseppe Ratti, direttore d’orchestra torinese di fama internazionale che nel nostro teatro ha diretto, fra gli altri, in prima assoluta la Suite “Messina” di Lorenzo Perosi, “La vedova allegra” di Lehar (regia di V. Carlo Vitale), il balletto Lo schiaccianoci su musiche di Ciajkovskij (Balletto di Roma) e diversi concerti sinfonici, riscuotendo sempre convinti consensi di critica e pubblico.

Si tratta di un raffinato e imperdibile concerto, con brani tra i più famosi in assoluto del repertorio classico, che propone all’ascolto del pubblico un variegato e articolato programma da Mozart a Beethoven e Rossini.

