Il Cocuzza Basket Milazzo cede in casa contro il Catanzaro

Sconfitta la formazione tirrenica in Serie C Unica che paga un inizio di partita negativo. Settimana prossima sfida contro l'Alfa in terra etnea

MILAZZO – La Peppino Cocuzza Basket Milazzo cede il passo al Catanzaro nella sfida disputata al PalaCocuzza. La partita era valida come 13ª giornata del campionato di Serie C Unica e ha visto gli ospiti calabresi prevalere per 73 a 55. Il coach mamertino Romeo e i suoi giocatori avranno una settimana per riflettere sulla sconfitta e prepararsi per la trasferta a Catania. La prossima settimana infatti l’Alfa Catania, capolista del torneo, ospiterà la compagine tirrenica nella prima giornata di ritorno del campionato.

La cronaca

Il primo quarto ha visto un pesante parziale a favore dei calabresi (8-25), stabilendo un vantaggio che ha influenzato l’andamento della partita nonostante gli sforzi dei padroni di casa nel resto del confronto. I giallorossi del Basket Milazzo hanno faticato a mantenere continuità sia in attacco che in difesa, concedendo ampi spazi agli ospiti che hanno capitalizzato con 25 punti in 10 minuti. Un ruolo cruciale è stato giocato dai falli, con la giovane ala Samardzic già a quota 3 dopo il primo quarto, determinando la direzione del match. Nonostante un primo quarto da dimenticare, i padroni di casa hanno mostrato determinazione nel secondo periodo, con Marco de Gaetano (10 punti) e Samardzic (18 punti) che hanno cercato di dare una svolta al gioco. Il parziale del secondo periodo si è chiuso con un risultato di 17-15 a favore dei milazzesi. Nel corso della partita, entrambe le squadre hanno mantenuto un confronto equilibrato, ma il divario accumulato da Catanzaro nel primo quarto è risultato insuperabile. Dmitrovic (21 punti) e Perez da Rold (20 punti) hanno contribuito al vantaggio degli ospiti, mantenendo la distanza e assicurando la vittoria finale con un punteggio di 55-73.

Risultati e classifica Serie C Unica

Stingers – Invicta 73-85

Cocuzza Basket Milazzo – Academy Catanzaro 55-73

Svincolati Academy – Alfa Basket Catania 72-69

Nuova Pallacanestro Marsala – Basket Giarre 83-74

Dierre Reggio Calabria – Comiso 72-64

Gela – Gravina 77-68

Savio – Cus Palermo 48-61

Academy Catanzaro, Alfa Basket Catania 22 punti

Comiso 20

Invicta 16

Dierre, Cus Palermo 14

Gela, Giarre, Svincolati Academy 12

Marsala, Cocuzza Milazzo 10

Stingers 8

Gravina 6

Savio 2

