Il Codacons riconosce a Novara di Sicilia il premio "Piccolo Comune amico" - Tempostretto

Il riconoscimento nella sezione "Cultura, arte e storia" grazie al Teatro Comunale del 1770. La premiazione il prossimo 12 luglio

NOVARA DI SICILIA – Il Comune di Novara di Sicilia vince il premio “Piccolo Comune amico”, progetto realizzato dal Codacons – in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy – per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Lo rende noto Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons.

Il Comune di Novara di Sicilia è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione “Cultura, arte e storia” grazie a uno dei teatri più antichi non solo della provincia ma di tutta la Sicilia, il Teatro Comunale, costruito nel 1770 per volontà dell’esigente nobiltà dell’epoca e dedicato al compositore Riccardo Casalaina. Il teatro è ad oggi perfettamente funzionante ed è il fulcro culturale di tutto il borgo. Un’ antica tradizione che si svolge ogni anno al suo interno è quella del Veglione di Carnevale e, in quest’ occasione, la sala del Teatro si trasforma in una grande pista da ballo.

La consegna il 12 luglio

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.