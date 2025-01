Il comitato ex Sanderson: “Busseremo alla porta dei cittadini per chiedere bisogni e desideri”

Gli attivisti hanno incontrato l'amministrazione comunale: "La sfida di ribaltare l'idea del polo fieristico è difficile"

MESSINA – Il comitato ex Sanderson ha incontrato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore Massimiliano Minutoli a Palazzo Zanca il giorno dopo il sopralluogo dell’amministrazione comunale con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani nell’area di Tremestieri.

Dopo il confronto, Basile, Mondello e Minutoli hanno diramato una nota in cui hanno spiegato che sono “in fase di avvio i primi interventi strutturali” dopo il passaggio dell’area dalla Regione al Comune. E a commentare è stato anche il comitato ex Sanderson con uno dei suoi rappresentanti, Ivan Tornesi.

Il comitato: “Sfida difficile ribaltare l’idea del polo fieristico”

“Sappiamo – ha spiegato – che è una sfida difficile quella di ribaltare radicalmente l’idea del polo fieristico congressuale della Regione già in fase di progettazione, anche alla luce del nuovo contesto politico in cui è avvenuta l’approvazione della norma che trasferisce l’area dall’Esa al Comune. Ma questa idea, questa volta, va ribaltata, a favore delle idee della popolazione residente a Messina Sud per il futuro dell’ex Area Sanderson. Il Comitato ha avviato questo percorso di ascolto della popolazione residente ed è pronto a completarlo, bussando alla porta di ogni famiglia per chiedere quali sono i bisogni, i desideri e le aspettative a cui qualsiasi progettazione sull’area dovrebbe rispondere”.

Ora “un primo intervento di messa in sicurezza”

E infine: “Se il Comune di Messina darà forza a questo percorso di ascolto ci troveremmo di fronte ad una grossa opportunità per cambiare in positivo il volto della zona sud e in generale della città di Messina. Questo per quel che riguarda il futuro. Sull’attualità, la cosa più importante che è emersa è che, prima del passaggio definitivo della proprietà dell’area dalla Regione al Comune, ci sarà il tempo per portare a termine la procedura di gara già avviata per un primo intervento di messa in sicurezza”.