Ex Sanderson, il Comune: “In fase di avvio i primi interventi strutturali”

Basile, Mondello e Minutoli parlano dei prossimi passi dopo l'acquisizione dell'area dalla Regione siciliana

MESSINA – I primi interventi strutturali del Comune di Messina nell’area ex Sanderson “sono in fase di avvio”. Ad affermarlo sono stati il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il giorno dopo il sopralluogo nella zona insieme al presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Basile: “Ora azioni che siano da volano per Messina”

Basile ha spiegato: “Il definitivo passaggio di proprietà dell’ex Sanderson dalla Regione al Comune di Messina, rappresenta un risultato significativo per la città e tanto atteso da parecchi anni che consentirà all’Amministrazione comunale di avviare una programmazione concreta per la valorizzazione e il recupero dell’area, e dar vita ad un percorso strategico di sviluppo dell’area sud della Città con l’obiettivo di concentrare l’impegno e le risorse in un’ottica integrata per puntare ad azioni che siano da volano per Messina”.

Mondello: “Ascolteremo la città e il comitato Ex Sanderson”

E Mondello ha aggiunto: “Si apre una nuova fase nel programma di governo della città che vedrà il Comune di Messina impegnato nella redazione di una progettazione condivisa con soggetti tecnici e la partecipazione attiva della cittadinanza, e in particolare ascoltando le istanze del Comitato ex Sanderson che da tempo insieme ai residenti della zona ha elaborato un’idea di rigenerazione urbana dell’area, al fine di restituire un bene importante del patrimonio comunale rendendolo multifunzionale per la fruizione della cittadinanza”.

Minutoli: “In atto un cronoprogramma”

Poi Minutoli: “Nell’immediato, grazie al definitivo passaggio dell’area al Comune di Messina è in atto un cronoprogramma di interventi che riguardano la demolizione del ponte pedonale di collegamento insistente all’interno dell’area, per porre fine ad un’annosa criticità strutturale che pregiudica in caso di necessità il passaggio ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e le ambulanze, lungo la via Carbonara”.