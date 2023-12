Il Commissario dell'Autorità portuale dello Stretto ricevuto in municipio dal sindaco Basile - Tempostretto

Visita di cortesi del contrammiraglio Ranieri al vertice dell'ente che gestisce i porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

MESSINA – Il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, hanno ricevuto questa mattina il contrammiraglio Antonio Ranieri, nominato nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Il cordiale colloquio è stato occasione per manifestare al neo Commissario la volontà dell’Amministrazione comunale di operare in piena collaborazione e sinergia in considerazione dell’estrema interconnessione tra l’area portuale e la città di Messina, vista l’importanza strategica della struttura portuale per lo sviluppo e la crescita della Città e del suo territorio nell’ottica di coniugare anche l’attività commerciale con il turismo.