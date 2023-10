Il Comune lancia l'appello ad associazioni e volontari per tutelare gli animali in città - Tempostretto

Minutoli: "Sul concetto di benessere animale, questa amministrazione sta avviando un percorso sinergico con le associazioni"

MESSINA – L’amministrazione comunale vuole aumentare la vigilanza zoofila su tutto il territorio messinese. Per farlo, il sindaco Federico Basile e l’assessore al Benessere degli animali Massimiliano Minutoli hanno intrapreso la ricerca di figure qualificate, come associazioni o organizzazioni di volontariato, che possano affiancare le forze di polizia locali per garantire la tutela e il benessere degli animali.

Minutoli ha spiegato che “sul concetto di benessere animale, questa amministrazione sta avviando un percorso sinergico con le associazioni del settore come la regolamentazione delle aree di sgambamento che saranno realizzate da qui in futuro, oltre ad una serie di attività di fondamentale importanza per tutelare una buona qualità della vita a tutti gli animali che entrano in relazione con l’uomo”.