Il concerto di Arisa a piazza Duomo è rinviato per il maltempo

Le previsioni meteo provocano il rinvio a Messina

MESSINA – Si prevede maltempo e il Comune corre ai ripari. Il concerto della cantante Arisa in programma domani a piazza Duomo, è stato annullato e rinviato a sabato 28 dicembre, sempre a piazza Duomo.

A comunicarlo l’amministrazione comunale, che d’intesa con il tour manager dell’artista, rende noto: “Il rinvio si è reso necessario al fine di consentire ai partecipanti un’ottimale fruizione dell’esibizione e a tutela dell’incolumità pubblica”.

Clementino, Arisa e poi il Capodanno con Rds

Piazza Duomo sarà lo scenario pure dell’esibizione del rapper Clementino il 27 dicembre. E sempre lì, la notte di capodanno, toccherà a Tutti pazzi per Rds con Rossella, Ciccio e Baz “portare” Messina e i messinesi nel 2025. Gli spot sulla radio più ascoltata d’Italia, che menzionano l’evento in riva allo Stretto, si moltiplicano e vengono mandati in onda a raffica, mentre l’attesa in città cresce.

Foto della cantante dalla sua pagina Fb.

