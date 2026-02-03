Messina, ecco la graduatoria per i 100 nuovi vigili urbani

Ora quindici giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni tramite Pec
Approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria di merito relativa al concorso pubblico per la copertura di 100 posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato.
L’iter concorsuale, avviato nell’aprile del 2024, ha visto lo svolgimento di prove preselettive, di efficienza fisica e scritte, concludendosi con le sessioni orali tenutesi tra ottobre e dicembre 2025 presso Palazzo Zanca. Proprio ieri Uil e Silpol avevano lamentato ritardi nella pubblicazione.
I risultati delle prove e gli idonei
Al termine dei nove turni di prove orali, la Commissione esaminatrice ha dichiarato idonei 241 candidati. La graduatoria è stata stilata includendo la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di preferenza e delle riserve previste dal bando.
Un dettaglio riguarda le candidate contrassegnate con un asterisco: si tratta di vincitrici ammesse con riserva, la cui effettiva assunzione resta subordinata al superamento della prova di efficienza fisica, precedentemente rinviata per stato di gravidanza o puerperio.
Termini per le osservazioni
La pubblicazione della graduatoria apre ora una fase per la trasparenza della selezione. I candidati hanno tempo fino alle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per presentare eventuali osservazioni, cioè entro le 23.59 di mercoledì 18 febbraio.
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo
protocollo@pec.comune.messina.it, indicando nell’oggetto: “Osservazioni avverso la graduatoria provvisoria di merito concorso Agente Polizia Locale”. Solo dopo aver esaminato i ricorsi, l’Amministrazione procederà alla formulazione e pubblicazione della graduatoria definitiva che darà il via alle assunzioni.