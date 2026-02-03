Messina, ecco la graduatoria per i 100 nuovi vigili urbani

Ora quindici giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni tramite Pec

Approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria di merito relativa al concorso pubblico per la copertura di 100 posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato.

L’iter concorsuale, avviato nell’aprile del 2024, ha visto lo svolgimento di prove preselettive, di efficienza fisica e scritte, concludendosi con le sessioni orali tenutesi tra ottobre e dicembre 2025 presso Palazzo Zanca. Proprio ieri Uil e Silpol avevano lamentato ritardi nella pubblicazione.

I risultati delle prove e gli idonei

Al termine dei nove turni di prove orali, la Commissione esaminatrice ha dichiarato idonei 241 candidati. La graduatoria è stata stilata includendo la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di preferenza e delle riserve previste dal bando.

Un dettaglio riguarda le candidate contrassegnate con un asterisco: si tratta di vincitrici ammesse con riserva, la cui effettiva assunzione resta subordinata al superamento della prova di efficienza fisica, precedentemente rinviata per stato di gravidanza o puerperio.

Termini per le osservazioni

La pubblicazione della graduatoria apre ora una fase per la trasparenza della selezione. I candidati hanno tempo fino alle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per presentare eventuali osservazioni, cioè entro le 23.59 di mercoledì 18 febbraio.