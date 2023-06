Il Ct Vela Messina a Piombino nell'ultima trasferta di stagione regolare - Tempostretto

Domenica 11 giugno trasferta impegnativa per le ragazze del Ct Vela Messina che disputano il campionato di Serie B1

MESSINA – Vigilia della sesta giornata di campionato che per il Ct Vela Messina sarà una trasferta molto impegnativa, domenica (si comincia alle ore 10), sui campi in cemento all’aperto dell’At Piombino.

Sarà la penultima giornata e ultima trasferta per la squadra peloritana in questo campionato a squadre di tennis femminile di serie B1.

Impegno ostico perché le messinesi, al momento penultima forza del girone 1, giocheranno contro la seconda forza del girone. Il capitano delle peloritane, Gino Visalli, potrà contare, per la gara in Toscana, sulla rumena Elena Bogdan, su Diana De Simone e sulle giovani del vivaio Fabrizia Cambria (nell’immagine in evidenza), Teresa Cambria e Giuliana D’Ambrogio. Piombino è reduce dal successo sui campi del Ct Bari per 4 a 0, dove ha schierato, in qualità di numero uno, la slovena Veronika Erjavec, numero 250 al mondo.

Ai fini della lotta per evitare l’ultimo posto, che porta direttamente in B2, sarà, comunque, fondamentale l’ultima di campionato, domenica 18 giugno, quando le messinesi ospiteranno il Ct Firenze, cenerentola del torneo ancora a secco di punti. Il regolamento prevede, infatti, che l’ultima retrocederà in B2, mentre quinta e sesta classificata disputeranno i playout.

Programma e classifica Serie B1

Domenica 11 giugno con inizio alle ore 10:

Sc-Casale-Tc Bolzano

At Piombino-Ct Vela

Ct Firenze-Ct Bari.

Riposa: Ct Eur.

Ct Eur 14

At Piombino e Sc Casale 9

Ct Bari e Tc Bolzano 7

Ct Vela 1

Ct Firenze 0

