Il Ct Vela Messina ai nastri di partenza del torneo a squadre in B1 femminile

Domenica 19 aprile prima giornata in casa, squadra in parte rinnovata nel vivaio Teresa e Fabrizia Cambria e il ritorno di Ginevra Abramo

MESSINA – Il Ct Vela Messina torna in campo con la propria squadra femminile in Serie B1. La formazione del capitano Gino Visalli retrocessa lo scorso anno dopo i playout è stata ripescata e sarà ancora ai nastri di partenza del terzo campionato a squadre nazionale. Rispetto allo scorso anno cambiata la straniera numero uno, non Maria Toma la rumena ma la spagnola Celia Cervino Ruiz, confermata la milanese Federica Prati, mentre torneranno a giocare con Messina la palermitana Giuliana Giardina e la messinese Ginevra Abramo, quest’ultima insieme alle due sorelle Cambria sarà tesserata come vivaio.

La squadra del Ct Vela Messina

A disposizione del capitano Gino Visalli la numero uno sarà Celia Cervino Ruiz, la spagnola con classifica 2.3 sostituisce Maria Toma tennista rumena che ha vestito la maglia del Ct Vela nella passata stagione. La seconda straniera è Micheala Honcova, slovacca con classifica 2.8.

Tra le atlete italiane Francesca De Matteo 2.4, Noemi La Cagnina 2.4, Diana De Simone 2.6, la palermitana Giuliana Giardina 2.6, Federica Prati 2.7 che ha già disputato il campionato in riva allo Stretto lo scorso anno.

In quota vivaio le due sorelle Teresa (2.7) e Fabrizia (2.8) Cambria e Ginevra Abramo (3.4). Quest’ultima dopo l’esperienza a Brolo in Serie C torna a giocare a Messina.

Il calendario delle peloritane

Il campionato si svolgerà in sette giornate, tre in casa e tre in trasferta con un turno di riposo, vuoi perché in casa vuoi per la scelta dei circoli che ospiteranno le ragazze peloritane il Vela giocherà sempre su terra rossa.

Messina inizierà in casa contro il Tc Baratoff domenica 19 aprile, le avversarie di Pesaro sono abituate a giocare sul veloce. Seguirà per il Ct Vela la trasferta contro la Torres a Sassari il 26 aprile, si torna in casa il 10 maggio contro il Tennis Beinasco, trasferta a Verona il 17 maggio, ultimo impegno in casa il 24 maggio contro Tc Milano Bonacossa, poi ultima trasferta contro il Ct Firenze il 31 maggio.

Il 7 giugno si disputerà la settima giornata ma il Ct Vela Messina osserverà il proprio turno di riposo. In base al piazzamento in classifica le tenniste peloritane giocare i playoff promozione, prime tre classificate, salvarsi terminando al quarto posto, giocare gli spareggi playout se finissero al quinto o sesto posto, essere retrocesse in caso di ultima posizione nel girone.