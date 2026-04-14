Via Taormina, giù le ultime 15 baracche. “Non si dormiva più per paura degli incendi” VIDEO

Risanamento a Messina. Ci vorranno 3 mesi per demolire l'ultima striscia di casette. "Finalmente ci sarà più aria e più pulizia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Inizia la fase 2 per il risanamento del Rione Taormina. Dopo aver completato le demolizioni del lotto 1, infatti, l’impresa Cericola questa mattina ha dato il primo colpo di ruspa al lotto 2. Si tratta dell’ultima striscia di baracche che si affaccia sulla via Taormina. Sono circa 15 le casette, dalla via Caio Valerio Catullo alla via Enrico Fermi, e ci vorranno circa 3 mesi per completare il lavoro.

“Era ora, qui non si dormiva più”

“Era ora che si facesse qualcosa, non si dormiva più per paura degli incendi”, racconta un residente. “Pochi giorni fa sono stato svegliato dal fuoco alle 3 del mattino, era diventato un pericolo”. Il signore che abita in una case vicina alle baracche ha osservato l’avvio delle demolizioni con soddisfazione. “Finalmente ci sarà più aria e più pulizia”, ha concluso.

“Separiamo materiale combusto da altri rifiuti”

“Demoliamo ma allo stesso tempo separiamo i rifiuti. Ad esempio il materiale combusto viene messo da parte perché prima di smaltirlo va analizzato“, spiega il responsabile tecnico dell’impresa Daniele Picci. Alcune delle 15 casette già disabitate, infatti, sono state distrutte dagli incendi. L’ultimo della settimana scorsa ha coinvolto più di una baracca. Come si vede dalle immagini dall’alto i tetti sono stati completamente distrutti. Tutta questa legna bruciata va accatastata e separata dal resto del materiale demolito.

L’ultima striscia di baracche di via Taormina

Il risanamento del Rione Taormina sarà ancora lungo. Quelle che verranno demolite nei prossimi 3 mesi sono le 15 casette che si affacciano sulla strada. Ma poi si dovrà continuare con i sub lotti che si trovano più in basso. Le baracche delle vie limitrofe alla via Quinti Ennio, ad esempio, verranno demolite nei prossimi mesi. Gli abitanti sono già stati inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata da Arisme e prossimamente verranno contattati per l’assegnazione delle nuove case.

Via Catullo chiusa al traffico fino al 20 aprile

Per proseguire in sicurezza con le demolizioni il Comune di Messina ha emesso un’ordinanza viabile di chiusura della via Caio Valerio Catullo, nel tratto compreso fra la via Taormina e la via Tito Maccio Plauto, fino al prossimo 20 aprile.

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