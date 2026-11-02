Il Ct Vela Messina batte Vicenza e sale al secondo posto nel girone di A1

Nella quinta giornata di Serie A1 vittoria per 5-1 in casa per i peloritani che a una giornata dal termine tornano al secondo posto che vale il mantenimento della categoria

Il Ct Vela Messina batte il Tennis Comunali Vicenza per 5 a 1 e si riprende la piazza d’onore del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile, quando manca soltanto un turno alla conclusione della regular season. La partita contro i veneti era, di fatto, una sorta di spareggio per la conquista del secondo posto che, ricordiamo, permette a chi lo otterrà di mettere le mani sulla salvezza evitando la spiacevole coda dei playout. Il prossimo turno sarà decisivo nella lotta per il secondo posto. Il Circolo presieduto da Tato Spatari, infatti, battendo il fanalino di coda Crema avrà la certezza di disputare anche nel prossimo anno il campionato di A1.

E la formazione guidata dal capitano Francesco Caputo (vice Antonio Famà) ha chiuso la pratica dopo i quattro singolari. A portare il primo punto ai padroni di casa è stato Dragos Nicolae Madaras che, sotto 2 a 0 in apertura, ha recupera il break di svantaggio nei confronti di Giovanni Peruffo e poi ha vinto in scioltezza per 6-4, 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Giorgio Tabacco, dopo aver ceduto il primo set al tie break a Gabriele Bosio, ha rifilato un duplice 6-1 al giocatore di Vicenza portando il punteggio sul 2 a 0. Anche Juan Bautista Otegui si è ben disimpegnato battendo in due set (7-5, 6-3 lo score) Alessandro Battiston.

A completare l’opera ci ha pensato, infine, Fausto Tabacco che ha battuto il francese Bertand per 6-3, 7-6. Interessante la sfida fra i due, rispettivamente numero 455 e 409 al mondo (il francese vanta un best ranking da 260), con Tabacco che, dopo aver conquistato il primo set per 6-3, è stato capace di recuperare un break di svantaggio nel secondo, passando da 2-5 a 5 pari. Al tie break, il tennista di casa non ha commesso errori e ha ottenuto il punto che ha chiuso il match. I doppi hanno visto un successo per parte per il definitivo 5 a 1.

Ct Vela-Tc Vicenza 5-1

Madaras vs Peruffo 6-4, 6-1

G. Tabacco vs Bosio 6-7 (5), 6-1, 6-1

Otegui vs Battiston 7-5, 6-3

F. Tabacco vs Bertrand 6-3, 7-6 (3)

Otegui-Madaras vs Peruffo-Bosia 6-3, 1-6, 8-10

F. Tabasso-G. Tabacco vs Bertand-Battison 6-7 (2), 6-4, 10-7

I risultati della quinta giornata del girone 2 di Serie A1: Ct Vela-Vicenza 5-1; Tc Crema-Massa Lombarda 2-4.

Classifica: Massa Lombarda 13; Ct Vela 8; Vicenza 7; Tc Crema 0.

Prossimo turno (8/11/2026): Ct Vela-Tc Crema (ore 9); Massa Lombarda-Vicenza (ore 10).