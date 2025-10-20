Il Ct Vela Messina cade a Perugia, prima sconfitta stagionale

Dopo due pareggi consecutivi i velini del capitano Caputo cedono 4-2 sui campi in terra umbri

Prima sconfitta stagionale per il Ct Vela Messina che cade a Perugia, contro una diretta rivale nella corsa per la permanenza, nella terza giornata del girone 2 del campionato a squadre di tennis di Serie A1. Dopo due pareggi consecutivi, quindi, i peloritani si sono arresi sui campi in terra battuta del team perugino con il punteggio di 4 a 2. Ct Vela che si è recato in terra umbra senza stranieri e con la presenza in squadra di giocatori tutti messinesi.

Partita indirizzata dopo i singolari che si sono conclusi con il punteggio di 3 a 1 per i padroni di casa. Unico successo dei siciliani quello di Gabriele Bombara che ha avuto la meglio di Giulio Casucci con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco, al termine di un match tiratissimo. Nel primo set, il tennista peloritano ha annullato quattro set point consecutivi nel tie break, in quanto Casucci era in vantaggio per 6 a 2 e ha subito ben sei punti consecutivi del giocatore ospite. Persa la seconda partita per 7-5, Bombara ha ripreso le operazioni di gioco nel terzo set, nel quale è stato sempre in vantaggio e lo ha chiuso per 6-4.

In precedenza, il Ct Vela aveva perso tutti gli altri incontri. Giorgio Tabacco, dopo aver vinto agevolmente il primo set per 6-1 contro Alessandro Giannessi, ha subito la rimonta del mancino locale che ha conquistato 6-1 la seconda partita e poi ha recuperato un break di svantaggio nel terzo (Giorgio Tabacco era avanti 3 a 1) per imporsi al tie break decisivo. Fabio Varsalona è stato sconfitto da Gilberto Casucci per 6-2, 7-5 dopo quasi due ore di gioco, mentre Fausto Tabacco ha subito un duplice 6-4 dall’olandese Stijn Slump (numero 557 al mondo). Tabacco, partito bene e scappato sul 3 a 0 nel primo set, è calato alla distanza, mentre Slump è stato più continuo e meno falloso del giocatore messinese.

Sul punteggio di 3 a 1 si sono disputati i doppi che hanno visto un successo per parte. Determinante l’affermazione della coppia di casa Gilberto Casucci-Slump su Giorgio Tabacco e Fabio Varsalona (6-1, 6-4 il punteggio), mentre Fausto Tabacco e Gabriele Bombara hanno avuto la meglio al super tie break di Giulio Casucci e Alessando Giannessi.

Junior Perugia – Ct Vela 4-2

Giannessi vs G. Tabacco 1-6, 6-1, 7-6 (5)

Gil. Casucci vs Varsalona 6-2, 7-5

Slump vs F. Tabacco 6-4, 6-4

Giu. Casucci vs Bombara 6-7 (6), 7-5, 4-6

Giu. Casucci-Giannessi vs Bombara-F. Tabacco 6-3, 4-6, 6-10

Gil. Casucci-Slump vs G. Tabacco-Varsalona 6-1, 6-4

Risultati e classifica del girone 2 di A1

La terza giornata: Junior Perugia-Ct Vela 4-2; Santa Margherita Ligure-Sc Sassuolo 4-2

Classifica: Santa Margherita Ligure 7; Sc Sassuolo 4; Junior Perugia 3; Ct Vela 2.

Prossimo turno (domenica 26 ottobre): Junior Perugia-Santa Margherita Ligure (ore 10); Ct Vela-Sc Sassuolo (ore 9).