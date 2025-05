Il Ct Vela Messina cade in casa contro la Virtus Bologna

Seconda sconfitta consecutiva e prima in casa in B1 femminile nell'ultima della stagione regolare tra le mura amiche, le veline cedono 3 a 1

MESSINA – Ultima in casa che non porta bene alla formazione del Ct Vela Messina che cede per 3-1, nella quinta giornata di serie B1 femminile, alla Virtus Bologna. Dopo tre pareggi consecutivi per le tenniste care al presidente Spatari sono arrivate due sconfitte. La giornata sembrava iniziare bene con Diana De Simone, per la prima volta quest’anno impegnata sui campi di viale della Libertà, e Maria Toma che scappavano via con break di vantaggio contro le rispettive avversarie. Poi entrambe sono state rimontate e sconfitte, l’unico punto peloritano lo conquista Teresa Cambria che supera Francesca Terzi nell’ultimo singolare, non è scesa in campo in questa giornata la sorella Fabrizia Cambria. Il doppio infine che sarebbe potuto valere il quarto pareggio in cinque partite viene però conquistato dalla formazione emiliana. Settimana prossima trasferta e ultima dell’anno in stagione regolare contro San Giorgio del Sannio, nell’ultima giornata in programma poi turno di riposo forzato.

Ct Vela Messina – Virtus Bologna 1-3

Il capitano Visalli schiera le due mancine, Maria Toma e Diana De Simone, nei primi due singolari di giornata. La romana scappa via 2-0 nel primo parziale contro Stefania Rubini, sull’altro campo invece la rumena Maria Toma si trova avanti 4-2 contro Arianna Zucchini. Entrambe però saranno rimontate e cederanno in due set, De Simone col punteggio di 2-6 4-6, mentre Toma 4-6 3-6.

Sotto per due incontri a zero in campo Teresa Cambria tiene viva la speranza imponendosi contro Francesca Terzi in una partita in cui dopo aver vinto il primo set senza alcun problema per 6-0 la lotta è infuriata con le due tenniste che l’hanno risolta al tiebreak del secondo set, anche qui la lotta è stata serrata con il gioco decisivo che ha sorriso alla tennista di casa per 8-6. Nel doppio Toma e Teresa Cambria hanno provato a strappare il pareggio alla coppia emiliana composta proprio dalle avversarie affrontate in singolare Zucchini/Terzi. Le bolognesi conquistato il primo set al tiebreak per 7 punti a 5 hanno poi trovato la strada spianata nel secondo set conquistato senza cedere giochi.

Tabellino, risultati e classifica

Diana De Simone vs Stefania Rubini 2-6 4-6

Maria Toma vs Arianna Zucchini 4-6 3-6

Teresa Cambria vs Francesca Terzi 6-0 7-6(6)

Toma/T. Cambria vs Zucchini/Terzi 6-7(5) 0-6

Risultati 5ª giornata: Santa Margherita Ligure-Sc Montecatini 2-2; San Giorgio del Sannio-Tc Baratoff 3-1; Ct Vela-Virtus Bologna 1-3. Riposava: Plebiscito Padova.

Classifica girone 3: San Giorgio del Sannio 12; Sc Montecatini 8; Virtus Bologna 7, Santa Margherita Ligure 5; Ct Vela 3; Plebiscito Padova e Tc Baratoff 2.

