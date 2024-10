Il Ct Vela Messina di scena a Crema ritrova elementi esperti

Per la terza giornata di Serie A1 la formazione campione d'Italia nuovamente in trasferta ma stavolta con i suoi stranieri

MESSINA – Sarà un Ct Vela diverso rispetto a quello visto all’opera domenica scorsa sui campi di Sinalunga quello che si presenterà domani a Crema, per affrontare la formazione lombarda, nella gara valevole per la terza giornata del campionato a squadre di tennis maschile di Serie A1.Il capitano dei peloritani, Francesco Caputo, infatti, potrà contare anche su elementi esperti quali l’austriaco Gerald Melzer e l’italo-argentino Franco Egea, assenti nella trasferta toscana. Per quanto riguarda il vivaio, i siciliani avranno a disposizione anche Giorgio Tabacco e Fabio Varsalona, mentre resta in dubbio la presenza di Fausto Tabacco.

Crema e Messina sono state protagoniste, lo scorso anno, della semifinale scudetto con i messinesi che riuscirono a rimontare la sconfitta subita in Lombardia, nella gara di andata, per 4 a 2. I padroni di casa (si gioca sulla terra sintetica al coperto) possono vantare un organico di buon livello e, di certo, hanno tutte le carte in regola per puntare alla prima posizione del girone, attualmente condivisa con Sinalunga. Sarà, quindi, una gara molto importante per il Circolo del presidente Tato Spatari che vuole tornare a Messina con un risultato positivo per alimentare le speranze di chiudere la regular season al secondo posto. Posizione utile per evitare i playout e mantenere la categoria senza passare per gli spareggi.

Il programma della terza giornata

Domenica 20 ottobre ore 10: Tc Crema- Ct Vela; Tc Sinalunga-Ata Battisti.

Classifica: Tc Sinalunga e Tc Crema 4; Ct Vela 3; Ata Battisti 0.