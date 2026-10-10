Il Ct Vela Messina in trasferta a Vicenza nella seconda giornata di campionato

Dopo il pari all'esordio in casa i velini affrontano la capolista Vicenza in trasferta domenica, tra i convocati il portoghese Ferreira Silva
MESSINA – Trasferta sui campi in terra rossa (al coperto) di Vicenza per il Circolo del Tennis e della Vela che, domenica 11 ottobre, sfiderà i veneti reduci dalla netta affermazione, per 6 a 0, di Crema nella prima giornata del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1.
Partita, dunque, complicata per la squadra del capitano Francesco Caputo che, domenica scorsa, aveva accarezzato la possibilitià di battere i campioni d’Italia di Massa Lombarda torvandosi avanti per 3 a 1 dopo i singolari. Nei doppi, però, gli ospiti hanno raccolto il massimo e sono riusciti a conquistare un punto prezioso.
A Vicenza, nel match valevole per la seconda giornata del massimo campionato a squadre di tennis, i peloritani si presenteranno con il portoghese Frederico Ferreira Silva, con i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Juan Bautista Otegui e Federico Gargano.
I programma della 2ª giornata
Vicenza-Ct Vela (ore 9)
Massa Lombarda-Tc Crema (ore 10)
La classifica girone 2 Serie A1
Vicenza 3;
Ct Vela e Massa Lombarda 1;
Tc Crema 0.