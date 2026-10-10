 Il Ct Vela Messina in trasferta a Vicenza nella seconda giornata di campionato

Il Ct Vela Messina in trasferta a Vicenza nella seconda giornata di campionato

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina in trasferta a Vicenza nella seconda giornata di campionato

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sabato 10 Ottobre 2026 - 15:00

Dopo il pari all'esordio in casa i velini affrontano la capolista Vicenza in trasferta domenica, tra i convocati il portoghese Ferreira Silva

MESSINA – Trasferta sui campi in terra rossa (al coperto) di Vicenza per il Circolo del Tennis e della Vela che, domenica 11 ottobre, sfiderà i veneti reduci dalla netta affermazione, per 6 a 0, di Crema nella prima giornata del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1.

Partita, dunque, complicata per la squadra del capitano Francesco Caputo che, domenica scorsa, aveva accarezzato la possibilitià di battere i campioni d’Italia di Massa Lombarda torvandosi avanti per 3 a 1 dopo i singolari. Nei doppi, però, gli ospiti hanno raccolto il massimo e sono riusciti a conquistare un punto prezioso.

A Vicenza, nel match valevole per la seconda giornata del massimo campionato a squadre di tennis, i peloritani si presenteranno con il portoghese Frederico Ferreira Silva, con i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Juan Bautista Otegui e Federico Gargano.

I programma della 2ª giornata
Vicenza-Ct Vela (ore 9)
Massa Lombarda-Tc Crema (ore 10)

La classifica girone 2 Serie A1 
Vicenza 3;
Ct Vela e Massa Lombarda 1;
Tc Crema 0.

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