Il Ct Vela Messina in trasferta a Vicenza nella seconda giornata di campionato

Dopo il pari all'esordio in casa i velini affrontano la capolista Vicenza in trasferta domenica, tra i convocati il portoghese Ferreira Silva

MESSINA – Trasferta sui campi in terra rossa (al coperto) di Vicenza per il Circolo del Tennis e della Vela che, domenica 11 ottobre, sfiderà i veneti reduci dalla netta affermazione, per 6 a 0, di Crema nella prima giornata del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1.

Partita, dunque, complicata per la squadra del capitano Francesco Caputo che, domenica scorsa, aveva accarezzato la possibilitià di battere i campioni d’Italia di Massa Lombarda torvandosi avanti per 3 a 1 dopo i singolari. Nei doppi, però, gli ospiti hanno raccolto il massimo e sono riusciti a conquistare un punto prezioso.

A Vicenza, nel match valevole per la seconda giornata del massimo campionato a squadre di tennis, i peloritani si presenteranno con il portoghese Frederico Ferreira Silva, con i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Juan Bautista Otegui e Federico Gargano.

I programma della 2ª giornata

Vicenza-Ct Vela (ore 9)

Massa Lombarda-Tc Crema (ore 10)

La classifica girone 2 Serie A1

Vicenza 3;

Ct Vela e Massa Lombarda 1;

Tc Crema 0.