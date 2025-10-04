Il Ct Vela Messina inizia il campionato di A1 in trasferta a Sassuolo

La squadra del capitano Caputo in Emilia con il nuovo innesto, lo svizzero Jakub Paul e gli immancabili fratelli Fausto e Giorgio Tabacco

MESSINA – Si alza il sipario sul campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. Domenica 5 ottobre, infatti, si giocano gli incontri della prima giornata.Il Ct Vela Messina, alla sua ottava partecipazione consecutiva, sarà di scena sui campi, in sintetico, dello Sporting Sassuolo, sulla carta una delle formazioni più attrezzate dell’intero torneo.

La squadra del capitano Francesco Caputo si recherà in Emilia con il nuovo innesto, l’elvetico Jakub Paul, attualmente numero 293 delle classifiche Atp e di recente impegnato con la sua nazionale, la Svizzera, nell’incontro di Coppa Davis in India (Paul ha giocato il doppio insieme con Dominic Stricker). Poi, la pattuglia di messinesi a completare un team che intende valorizzare il vivaio e i tennisti locali. A Sassuolo, ci saranno i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Fabio Varsalona e Gabriele Bombara.

Spatari: “Ci affidiamo al nostro vivaio”

Il presidente del Ct Vela, Tato Spatari, presenta così la nuova stagione. “Il Ct Vela si accinge a disputare questo campionato con il solito carico di entusiasmo e orgoglio – ha detto Spatari – con l’intento di ben figurare. Abbiamo dato, com’è giusto che sia, priorità all’aspetto economico e finanziario, ma ci teniamo tanto a mantenere la categoria, considerato l’alto coefficiente di difficoltà del girone, affidandoci soprattutto al nostro vivaio e ai tennisti peloritani, fermo restando il fatto che abbiamo inserito in organico atleti di valore come Jakub Paul che sarà presente a Sassuolo”.

Weigert: “Obiettivo mantenere la categoria”

Il diesse del Ct Vela, Umberto Weigert, fa il punto della situazione sulla squadra e sul girone.

“A guardare la composizione delle squadre che partecipano al campionato, con ogni probabilità, nel nostro raggruppamento ci sono due delle formazioni più forti dell’intero torneo, quali Sassuolo e Santa Margherita Ligure, ma anche Perugia saprà difendersi bene. Il livello dei roster, in generale, si è innalzato, ma poi bisognerà capire chi scenderà in campo, in quanto libero dai vari tour personali in giro per mondo. Ogni domenica, quindi, ci saranno delle variabili. A Sassuolo, ci sarà uno dei nostri volti nuovi, Jakub Paul, e poi il gruppo di messinesi con i fratelli Tabacco in testa, che si stanno definitivamente riprendendo dai rispettivi fastidi muscolari, Fabio Varsalona e Gabriele Bombara. L’obiettivo – ha concluso Weigert – è quello di mantenere la categoria”.

Il programma della prima giornata del girone 2 di Serie A1

Ore 9. Sporting Club Sassuolo – Ct Vela

Ore 10. Santa Margherita Ligure – Junior Perugia