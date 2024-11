Il Ct Vela Messina ospita Sinalunga e cerca la rivincita

All'andata i toscani si imposero per 6-0, nella quinta giornata i velini cercano anche punti importanti per migliorare il piazzamento

MESSINA – Partita molto importante per il Ct Vela Messina quella in programma domani (si comincia alle 10), sui campi di casa, contro il Tc Sinalunga, valevole per la quinta e penultima giornata della regular season del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. Reduce dal successo contro Trento, la formazione peloritana proverà a conquistare il successo per scavalcare in classifica i toscani che vantano un punto in più dei siciliani e guidano il girone insieme con Crema che, dal canto suo, affronterà l’Ata Battisti. Tutto ancora possibile nella lotta per le prime due posizioni, utili per la qualificazione alla poule scudetto (la prima) e per la salvezza (la seconda).

Il capitano dei messinesi, Francesco Caputo, per l’impegno contro Sinalunga, potrà contare sull’austriaco Gerald Melzer, sull’italo-argentino Franco Egea e sui fratelli Fausto e Giorgio Tabacco. All’andata, Sinalunga s’impose per 6 a 0 ma il Ct Vela si presentò solo con i giovani del vivaio. Il Ct Vela, quindi, si gioca tutto nelle ultime due partite casalinghe della fase regolare, domani contro Sinalunga e la domenica successiva contro Crema.

Quinta giornata: Tc Crema-Ata Battisti; Ct Vela-Tc Sinalunga.

Classifica girone 2: Tc Sinalunga e Tc Crema 7; Ct Vela 6; Ata Battisti Trentino 3.

